نهائي برازيلي خالص لحسم بطل القارة

بينما يترقب عشاق الكرة العالمية، النهائي البرازيلي الخالص لكأس كوبا ليبيرتادوريس، بين أتلتيكو مينيرو مع بوتافوجو مساء اليوم السبت على ملعب المونيمونتال، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ستكون عيون كشافي أندية الدوري السعودي مركزة على المباراة من أجل مهمة أخرى.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتتلخص مهمة الكشافين وإدارات الأندية السعودية، في الخروج بأفضل المواهب والصفقات التي يمكن الاستعانة بها سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح أبوابها بعد شهر من الآن، أو بصفقات مؤجلة إلى الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سوق أمريكا الجنوبية من أهم الأسواق التي يركز عليها عمالقة دوري روشن، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بمواهب برازيلية، ستتنافس فيما بينها الليلة في معركة شرسة على اللقب الأغلى في القارة.

GOAL

بوتافوجو يظهر للمرة الأولى في النهائي القاري، بينما يتطلع أتلتيكو مينيرو للفوز بلقبه القاري الثاني، بعد تجربته الناجحة في 2013، عندما فاز في النهائي على أولمبيا الباراجواياني بركلات الترجيح (4-3)، حيث انتهى لقائي الذهاب والإياب بنفس النتيجة (2-0)، لمصلحة كلا الفريقين بالتبادل.

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

قبل حوالي 10 أيام من النهائي القاري، تعادل الفريقان سلبيا في الدوري البرازيلي، بينما يتصدر بوتافوجو جدول الترتيب، برصيد 68 نقطة، بفارق 24 نقطة عن أتلتيكو مينيرو، صاحب المركز العاشر، لذلك ستكون مباراة اليوم بمثابة كتاب مفتوح بين الفريقين.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز الأسماء التي يمكن أن تفيد أندية الدوري السعودي وتمثل إضافة كبيرة، على النحو التالي...