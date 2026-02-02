أزمة أجانب الهلال: ضربة نصراوية تهدد بتعطيل انتقال ماركوس ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد!

وبدعم من الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بنادي الهلال، فإن الزعيم تعاقد رسميًا مع صفقتين أجنبيتين - حتى اللحظة -، بضم الإسباني بابلو ماري، مدافع فيورنتينا، ومحمد قادر ميتي، مهاجم رين، فيما قرر السماح بإعارة جواو كانسيلو إلى برشلونة، وكايو سيزار لكورينثيانز البرازيلي.
ووفقًا لذلك، فإن الهلال بات يملك رسميًا 12 لاعبًا أجنبيًا في صفوفه، بين المغربي ياسين بونو، الثلاثي الفرنسي تيو هيرنانديز ومحمد قادر ميتي وماتيو باتوييه، التركي يوسف أكتشيشيك، السنغالي خاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي سافيتش، الثنائي البرازيلي مالكوم وماركوس ليوناردو، الأوروجوياني داروين نونيز.
يأتي ذلك في ظل قانون الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يُلزم كل نادٍ بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن، للقائمة المحلية، ولاعبين تحت 21 عامًا.
أضف إلى ذلك، الأنباء المتواردة بشأن اتجاه الهلال نحو حسم المزيد من الصفقات الأجنبية، بعد توصله لاتفاق مع نيوم، لضم الفرنسي سايمون بوابري، وكذلك المفاجأة الكبرى، التي تتعلق بقائد الاتحاد، كريم بنزيما، وإمكانية انتقاله إلى قلعة الزعيم، في ظل أزمة عدم توصله لاتفاق مع العميد من أجل تجديد عقده، وغيابه عن آخر مباراتين أمام الفتح والنجمة.
وفي هذا السياق، ارتبط اسم الهلال أيضًا، بمفاوضات من أجل ضم الجناح الفرنسي جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، وسط مطالبات من إدارة النادي الألماني، بما لا يقل عن 30 مليون يورو، فيما ذكرت تقارير بأن باهويا يمثل "الخيار الثاني" بعد الإيفواري بازومانا توريه، لاعب هوفنهايم، الذي يعد محل طلب من أندية الدوري الإنجليزي.