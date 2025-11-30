"أشركت فان دايك لأنه هولندي؟" .. أبو تريكة يهاجم سلوت بكشف رسالته "الخفية" لصلاح أمام وست هام!

وعاش آرني سلوت، في كابوس كبير، خلال الفترة الماضية، وسط هجوم لاذع من قِبل الجماهير والمحللين ونجوم الكرة السابقين، بسبب الهزائم الكبيرة التي تعرض لها ليفربول، في مبارياته الثلاث الأخيرة، فضلًا عن نتائجه الكارثية خلال موسم 2025-2026.

ومني حامل لقب البريمييرليج، بثلاث هزائم متتالية، بين السقوط أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بنتيجة (0-3) في كلتا المباراتين، ثم الانهيار أمام آيندهوفن بنتيجة (1-4) في آنفيلد رود، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لتصبح المرة الأولى التي يتلقى فيها الريدز خسائر متتالية بفارق 3 أهداف، في جميع المسابقات، منذ ديسمبر 1953.

هذه النتائج أيضًا، فتحت الباب لانتقادات عنيفة تجاه محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي شهد مستواه هبوطًا كبيرًا، مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل فيه 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وقاد الليفر للتتويج بالدوري الإنجليزي، مع الفوز بجميع الجوائز الفردية، بين الهداف وأفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب في البريمييرليج.

وفي غياب محمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على وست هام، بثنائية حملت توقيع أليكساندر إيزاك وكودي جاكبو، في الدقيقتين 60 و90+2، ليحقق الريدز فوزه السابع، هذا الموسم، ويحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة.