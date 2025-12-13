AFP
هدف أولمبي "خاطئ" وإصابة جديدة .. لقطة غريبة وأخرى حزينة لآرسنال أمام ولفرهامبتون!
مشاكل الإصابات تستمر في آرسنال
تضرر آرسنال هذا الموسم من إصابات العديد من اللاعبين، من بينهم ويليام ساليبا وجابرييل ماجالهايس وكريستيان موسكيرا، وعندما عاد الأول إلى التشكيلة الأساسية يوم السبت، خسر الفريق اللندني وايت بسبب الإصابة.
اللاعب السابق في برايتون، الذي بدأ مباراته الرابعة على التوالي لأول مرة منذ عام بعد فترة من الإصابات، تم استبداله في الدقيقة 30 تقريبًا بميلز لويس-سكيلي بعد أن بدا أنه أصيب في أوتار الركبة. ويبقى أن نرى مدى خطورة هذه الإصابة.
- Getty Images Sport
وايت عاد إلى أفضل مستوياته
أشاد أرتيتا في وقت سابق من هذا الشهر باللاعب السابق في ليدز يونايتد بعد فوز أرسنال 2-0 على برينتفورد، وايت، الذي لعب دورًا ثانويًا خلف جوريان تيمبر في مركز الظهير الأيمن خلال معظم الموسم، حصل على لقب أفضل لاعب في تلك المباراة. دفع ذلك أرتاتا إلى الإشادة بمدافعه.
وقال اللاعب السابق في إيفرتون: "أنا شخصياً سعيد جداً جداً له كإنسان. أعتقد أن بقية الفريق يشعرون بنفس الشعور لأنه [وايت] لاعب لعب دائماً معنا، وللأسف، لأسباب وجيهة، لم يكن يلعب كثيراً لأن جوريان [تيمبر] كان ممتازاً، وكان غائباً لفترة، ثم كان عليه أن يكسب مكانه. لكن موقفه كان إيجابياً للغاية، وجيداً للغاية. ثم عندما تكون مستعداً وتُمنح الفرصة، فإنك تغتنمها كما فعل اليوم. لذلك أنا سعيد للغاية بعودته إلى أفضل حالاته، وسنحتاج إليه لأنه لاعب رائع. أول شيء كمدافع هو أنه يدافع، ويدافع بتلك العزيمة والتصميم والكفاءة. وقد فعل ذلك اليوم. ثم إذا كان بإمكانه إضافة القيمة التي يمكنه إضافتها بالكرة من خلال تمريراته وحركاته وتسديداته التي يمكنه القيام بها بفضل جودته، فليكن، وأعتقد أنه قام بكلا الأمرين بشكل جيد للغاية اليوم".
"دائرة خطيرة"
تضرر آرسنال بشدة من الإصابات هذا الموسم، حيث غاب كاي هافرتس وجابرييل جيسوس ولياندرو تروسارد عن الملاعب لفترات طويلة. وقال المدير الفني ميكيل أرتيتا إن الجانرز وقعوا في "دائرة خطيرة للغاية" بسبب هذه الانتكاسات، لكنه نفى أن يكون ذلك نتيجة الإفراط في التدريب. ومع ذلك، أشار الإسباني إلى أن عدد المباريات التي يخوضها لاعبوه هو أحد العوامل المؤثرة.
وقال الأسبوع الماضي: "لا، لأننا لا نتدرب. ليس لدينا وقت للتدريب. لذا، لا يوجد تدريب، ولكن من الواضح أنك عندما تفقد لاعبين، فإنك تثقل كاهل اللاعبين الآخرين أكثر نتيجة لذلك. إنها حلقة خطيرة للغاية. لقد لعب بعض اللاعبين أكثر من 150 مباراة في موسمين، لذا بدأوا يشعرون بالإرهاق. تبدأ في مطالبتهم مرارًا وتكرارًا بالقيام بذلك، وفي مرحلة ما سينهارون. هذا أمر نراقبه باستمرار. لقد لعبنا الكثير من المباريات مع غياب العديد من اللاعبين، مما تسبب في ضغط كبير ثم المزيد من الإصابات، لكننا نعمل على حل هذه المشكلة. أنا سعيد جدًا بما نقوم به من الناحية الطبية وكل ما نحاول تحقيقه، ولكن في بعض الأحيان نحتاج أيضًا إلى بعض الأمور لتسير في صالحنا".
هدف أولمبي ولكنه خاطئ!
بعد محاولات كثيرة من جانب آرسنال، نجح باكايو ساكا جناح الجانرز في تسجيل هدفًا رائعًا في مرمى برايتون، وذلك عن طريق ركلة ركنية.
ساكا سجل الهدف بتسديدة مباشرة من الركلة الركنية، خدعت حارس مرمى برايتون، لترتطم بالعارضة ثم تعود إلى الحارس الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه.
الهدف الذي تسبب فيه ساكا لم يُكتب باسمه للأسف، بل تم احتسابه هدفًا ذاتيًا، لأن الكرة ارتطمت بالعارضة، ثم في يد الحارس لتدخل المرمى.
- AFP
ما هو القادم لآرسنال؟
بعد مباراة ولفرهامبتون، سيحظى أرسنال بفترة راحة أطول نسبياً مقارنة بالأسابيع الأخيرة، حيث ستكون مباراته التالية في 20 ديسمبر على أرض إيفرتون. لكنه سيواجه بعد ذلك كريستال بالاس في ربع نهائي كأس كاراباو، وبرايتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية ديسمبر.
إعلان