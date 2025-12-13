هدف أولمبي "خاطئ" وإصابة جديدة .. لقطة غريبة وأخرى حزينة لآرسنال أمام ولفرهامبتون!

أشاد أرتيتا في وقت سابق من هذا الشهر باللاعب السابق في ليدز يونايتد بعد فوز أرسنال 2-0 على برينتفورد، وايت، الذي لعب دورًا ثانويًا خلف جوريان تيمبر في مركز الظهير الأيمن خلال معظم الموسم، حصل على لقب أفضل لاعب في تلك المباراة. دفع ذلك أرتاتا إلى الإشادة بمدافعه.

وقال اللاعب السابق في إيفرتون: "أنا شخصياً سعيد جداً جداً له كإنسان. أعتقد أن بقية الفريق يشعرون بنفس الشعور لأنه [وايت] لاعب لعب دائماً معنا، وللأسف، لأسباب وجيهة، لم يكن يلعب كثيراً لأن جوريان [تيمبر] كان ممتازاً، وكان غائباً لفترة، ثم كان عليه أن يكسب مكانه. لكن موقفه كان إيجابياً للغاية، وجيداً للغاية. ثم عندما تكون مستعداً وتُمنح الفرصة، فإنك تغتنمها كما فعل اليوم. لذلك أنا سعيد للغاية بعودته إلى أفضل حالاته، وسنحتاج إليه لأنه لاعب رائع. أول شيء كمدافع هو أنه يدافع، ويدافع بتلك العزيمة والتصميم والكفاءة. وقد فعل ذلك اليوم. ثم إذا كان بإمكانه إضافة القيمة التي يمكنه إضافتها بالكرة من خلال تمريراته وحركاته وتسديداته التي يمكنه القيام بها بفضل جودته، فليكن، وأعتقد أنه قام بكلا الأمرين بشكل جيد للغاية اليوم".