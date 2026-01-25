هفوة زوبيمندي واختفاء الهجوم.. كيف سلم آرسنال مفاتيح "التوب فور" لمانشستر يونايتد؟!

رغم النتيجة النهائية، بدأ آرسنال بشكل جيد وافتتح التسجيل بعد نصف ساعة. هيأ بوكايو ساكا الكرة لمارتين أوديجارد ليرسل عرضية منخفضة نحو يوريين تيمبر. ربما أربك تمركز الظهير الأيمن مدافع يونايتد ليساندرو مارتينيز، الذي وجه الكرة بالخطأ في شباك حارسه سين لامنس.

بدا أن ذلك منح الحياة لفريق يونايتد الباهت، حيث سدد برونو فيرنانديش كرتين بعيداً عن المرمى، إحداهما في هجمة مرتدة والأخرى عندما مرر ويليام ساليبا تمريرة خاطئة في الدقائق التي تلت هدف الافتتاح. كلف دفاع أصحاب الأرض المهتز بشكل غير معهود الفريق في النهاية عندما انقض بريان مبيمو على تمريرة خاطئة من مارتن زوبيمندي، وراوغ زميله السابق في برينتفورد دافيد رايا ليعادل النتيجة قبل الاستراحة.

في الشوط الثاني، تقدم يونايتد بطريقة مذهلة. هيأ برونو فيرنانديش كرة حائرة لباتريك دورجو، الذي توغل للداخل من الجهة اليسرى، وأطلق تسديدة نصف طائرة قوية اصطدمت بأسفل العارضة وسكنت الشباك.

أجرى ميكيل أرتيتا أربعة تبديلات في الدقيقة 58 واستنفد دكة البدلاء بالكامل في الربع ساعة الأخير لمحاولة تحويل الدفة لصالح آرسنال. ومرة أخرى، كانت ركلة ثابتة هي المنقذ؛ حيث ارتبك لامنس في التعامل مع ركلة ركنية وكان ميكيل ميرينو حاضراً ليضعها في الشباك من مسافة قريبة قبل ست دقائق من النهاية.

لكن كان هناك وقت لتقلب آخر. هجمة منظمة لليونايتد شهدت توغل ماتيوس كونيا للداخل وتسديد كرة قوية نحو الزاوية السفلى، ليعجز رايا مرة أخرى عن التصدي لها بينما غادر الزوار بالنقاط الثلاث كاملة.

تقييم لاعبي آرسنال في لقاء الليلة