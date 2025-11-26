بأغنية إيطالية .. آرسنال يسخر من بايرن ميونخ في ملعب الإمارات

واصل آرسنال فرض هيمنته على مشواره الأوروبي هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا لافتًا على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مباراة أكدت الشخصية القوية التي بات يتحلى بها فريق ميكيل أرتيتا، وكرّست تفوقه الكامل في مرحلة الدوري بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

دخل آرسنال اللقاء بثقة عالية واندفاع هجومي واضح، وترجم سيطرته المبكرة عبر هدف سجله المدافع جورين تيمبر في الدقيقة 22 بعد متابعة مثالية لركلة ركنية نُفذت بإتقان. الهدف أعطى دفعة إضافية لصالح أصحاب الأرض، لكن بايرن عاد تدريجيًا إلى أجواء المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، استطاع الشاب لينارت كارل أن يُربك حسابات آرسنال بتسجيله هدف التعادل من كرة لعبها بلمسة فنية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليذهب الفريقان لغرف الملابس على إيقاع تكافؤ في الأداء والنتيجة.

مع بداية الشوط الثاني، بدا آرسنال أكثر جرأة وتنظيمًا، وفرض سيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع ملحوظ من الجانب البافاري.

وهنا ظهر واضحًا الفارق في عمق التشكيل وجودة البدلاء؛ إذ تمكن البديل نوني مادويكي من تسجيل الهدف الثاني، مستغلًا ثغرة دفاعية في الجانب الأيسر لبايرن.

ولم يكتفِ آرسنال بذلك، بل واصل ضرباته الموجعة عبر البديل الآخر جابرييل مارتينيلي الذي وقّع على الهدف الثالث بطريقة رائعة، مؤكدًا أن أرتيتا يمتلك دكة قادرة على تغيير مجرى المباريات في أي لحظة.

المباراة حملت أيضًا قصة خاصة، تمثلت في عودة هاري كين إلى ملعب الإمارات ولكن بقميص بايرن ميونخ هذه المرة. ورغم أن المهاجم الإنجليزي كان دائمًا ما يُشكل صداعًا لآرسنال خلال فترة لعبه مع توتنهام، فإن دفاع الجانرز نجح في احتوائه هذه المرة بشكل كامل.

كين ظل معزولًا عن زملائه أغلب فترات المباراة، واضطر كثيرًا للتراجع إلى الخلف بحثًا عن الكرة، لكنه لم يترك أي بصمة تُذكر، في ليلة خرج فيها بايرن بخسارته الأولى هذا الموسم بجميع المسابقات.

وأصبح آرسنال الفريق الوحيد في دوري الأبطال الذي جمع 15 نقطة من 5 مباريات، ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 وهو في صدارة الترتيب دون منازع.