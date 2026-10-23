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كلوب فرانشيسكاين

كلوب فرانشيسكاين نظرة عامة

호삼 하산 (Hossam Hassan)

أحدهم تم إيقافه لخمس مباريات.. الكشف عن عقوبات مصر بسبب مباراة الأرجنتين في كأس العالم!

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا عقوبات تأديبية كبيرة بحق المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، والمهاجم مصطفى زيكو. وتأتي هذه العقوبات نتيجة سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل والتصريحات الساخنة التي أعقبت الخروج الدرامي للفراعنة من كأس العالم 2026 على يد الأرجنتين.

الأرجنتينكأس العالم
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October 2026
كأس فرنسا
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كلوب فرانشيسكاين
CLF
0
Racing Club de Saint Joseph badge
Racing Club de Saint Joseph
يتم تحديده لاحقًا
0
انتهت
ضربة جزاء 3 - 4
كأس فرنسا
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كلوب فرانشيسكاين
CLF
آيغلون badge
آيغلون
AIG
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الترتيب

Serie A crestSerie A

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
7Newcastle United U18 crestNewcastle United U18960324131118
خ
خ
ف
ف
خ
8Brighton & Hove Albion U18 crestBrighton & Hove Albion U1895222322117
ت
ف
ف
ف
خ
9Nottingham Forest U18 crestNottingham Forest U1885212051517
ف
ف
ت
ت
خ
10West Ham United U18 crestWest Ham United U1895222420417
ف
ت
ف
ف
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11Southampton U18 crestSouthampton U18951329191016
ت
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ف
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