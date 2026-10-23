كلوب فرانشيسكاين نظرة عامة
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Serie A
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|7
|Newcastle United U18
|9
|6
|0
|3
|24
|13
|11
|18
|8
|Brighton & Hove Albion U18
|9
|5
|2
|2
|23
|22
|1
|17
|9
|Nottingham Forest U18
|8
|5
|2
|1
|20
|5
|15
|17
|10
|West Ham United U18
|9
|5
|2
|2
|24
|20
|4
|17
|11
|Southampton U18
|9
|5
|1
|3
|29
|19
|10
|16
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