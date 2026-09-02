سيليي NK نظرة عامة

Von Mama gedrillt und Brasilien verzaubert: Er gehört auf die große Bühne

Mit 17 galt Keito Nakamura als eines der größten Talente Japans. Fast ein Jahrzehnt später geht der Stürmer seinem Handwerk in Frankreichs zweiter Liga nach, auch wenn ein vielversprechender Wechsel unausweichlich erscheint. In dieser Ausgabe unserer "Hidden Gems" erzählen wir seine Geschichte.