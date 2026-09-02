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سيليي NK

سيليي NK نظرة عامة

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September 2026
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الترتيب

الدوري السلوفيني crestالدوري السلوفيني

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1ماريبور crestماريبور7430135815
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2كوبر crestكوبر733175212
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3سيليي NK crestسيليي NK6321108211
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4برافو crestبرافو732288011
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5آلومينيي crestآلومينيي72238808
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