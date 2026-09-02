سيليي NK نظرة عامة

Mit 17 galt Keito Nakamura als eines der größten Talente Japans. Fast ein Jahrzehnt später geht der Stürmer seinem Handwerk in Frankreichs zweiter Liga nach, auch wenn ein vielversprechender Wechsel unausweichlich erscheint. In dieser Ausgabe unserer "Hidden Gems" erzählen wir seine Geschichte.
Rekordweltmeister Brasilien hat sich gegen starke Japaner in letzter Sekunde ins Achtelfinale der WM gequält. Aufseiten der Asiaten gelang einem Spieler aus der Bundesliga sogar ein historisches Kunststück.