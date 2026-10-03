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بينا سبورت نظرة عامة

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final

Toluca se convierte en el primer equipo de la Liga MX en ganar la Leagues Cup ampliada

Alexis Vega y Helinho marcaron a ambos lados del descanso y el Toluca superó con comodidad al Monterrey por 2-0 en una enérgica final de la Leagues Cup en Houston. El triunfo amplía la dominante racha de Antonio Mohamed, con seis títulos del Toluca en 15 meses, y convierte al club en el primer equipo de la Liga MX en levantar el trofeo desde que la competición adoptó su formato ampliado en 2023.

Toluca vs MonterreyToluca
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الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
8توديلانو crestتوديلانو52127617
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9تيراسا crestتيراسا42112117
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10بينا سبورت crestبينا سبورت521278-17
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11بارباسترو crestبارباسترو51315506
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12اوتيبو crestاوتيبو51315506
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