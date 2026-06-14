آينتراخت تراير نظرة عامة
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Premier League U18
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|4
|Tottenham Hotspur U18
|28
|16
|6
|6
|70
|36
|34
|54
|5
|Aston Villa U18
|28
|16
|4
|8
|81
|55
|26
|52
|6
|Brighton & Hove Albion U18
|28
|14
|7
|7
|63
|41
|22
|49
|7
|Newcastle United U18
|26
|16
|1
|9
|55
|44
|11
|49
|8
|Crystal Palace U18
|28
|14
|4
|10
|74
|52
|22
|46
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