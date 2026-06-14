آينتراخت تراير

آينتراخت تراير نظرة عامة

المزيد
المزيد

الترتيب

Premier League U18 crestPremier League U18

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
4Tottenham Hotspur U18 crestTottenham Hotspur U1828166670363454
ف
ت
خ
خ
خ
5Aston Villa U18 crestAston Villa U1828164881552652
ف
ف
ف
ف
خ
6Brighton & Hove Albion U18 crestBrighton & Hove Albion U1828147763412249
ف
ف
خ
ت
ف
7Newcastle United U18 crestNewcastle United U1826161955441149
ف
ف
ف
ف
خ
8Crystal Palace U18 crestCrystal Palace U18281441074522246
ت
خ
خ
ف
ف
المزيد

Scommesse in primo piano

Pronostici Olanda - Giappone: l'Oranje vuole partire forte a Dallas
شاهد المزيد من مقالات الرهان
Goal.com
جميع الحقوق محفوظة © 2023 Goal المعلومات الواردة في Goal يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal