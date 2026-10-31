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المغرب الفاسي

المغرب الفاسي نظرة عامة

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October 2026
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
0
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
0
انتهت
November 2026
الدوري المغربي الممتاز
وداد تمارة badge
وداد تمارة
وداد تمارة
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
SNRT Live
الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي badge
المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
الفتح الرباطي badge
الفتح الرباطي
الفتح الرباطي
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الترتيب

الدوري المغربي الممتاز crestالدوري المغربي الممتاز

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
3النادي المكناسي crestالنادي المكناسي531194510
ف
ف
ت
خ
ف
4حسنية أغادير crestحسنية أغادير6222121028
خ
ت
ت
ف
خ
5المغرب الفاسي crestالمغرب الفاسي52215418
ت
خ
ت
ف
ف
6الدفاع الحسني الجديدي crestالدفاع الحسني الجديدي6222131308
ت
ت
ف
ف
خ
7الفتح الرباطي crestالفتح الرباطي62224408
ف
ف
ت
ت
خ
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