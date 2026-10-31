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المغرب الفاسي نظرة عامة
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الدوري المغربي الممتاز
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|3
|النادي المكناسي
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|5
|10
|4
|حسنية أغادير
|6
|2
|2
|2
|12
|10
|2
|8
|5
|المغرب الفاسي
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|6
|الدفاع الحسني الجديدي
|6
|2
|2
|2
|13
|13
|0
|8
|7
|الفتح الرباطي
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8