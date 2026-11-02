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اتحاد الشرطة نظرة عامة
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November 2026
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Premier League
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|15
|Fulham
|9
|2
|3
|4
|9
|11
|-2
|9
|16
|Coventry City
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|-7
|9
|17
|Manchester United
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
|18
|Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
|19
|Nottingham Forest
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
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