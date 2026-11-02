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اتحاد الشرطة

اتحاد الشرطة نظرة عامة

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026

"كانت مدبرة".. جوتي يهاجم حفل الكرة الذهبية بسبب مبابي وكين!

أثار النجم السابق لريال مدريد غوتي الجدل بتشكيكه في أحقية هاري كين بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية مؤخرًا. وألمح الإسباني إلى أن قرار منح قائد منتخب إنجلترا الجائزة جاء متزامنًا بشكل مريب مع نقل الحفل إلى لندن.

هاري كينبايرن ميونخ
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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
15Fulham crestFulham9234911-29
ت
ف
ف
خ
ت
16Coventry City crestCoventry City9306916-79
ف
خ
خ
ف
ف
17Manchester United crestManchester United91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
18Crystal Palace crestCrystal Palace9216921-127
خ
خ
خ
ف
ت
19Nottingham Forest crestNottingham Forest9135612-66
خ
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خ
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