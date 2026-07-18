الدوري الأوروبي
نظرة عامة على الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي، المباريات والنتائج
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الأربعاء، 15 أبريل
الأربعاء، 29 أبريل
الأربعاء، 6 مايو
الثلاثاء، 19 مايو
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|ليون
|8
|7
|0
|1
|18
|5
|13
|21
|2
|أستون فيلا
|8
|7
|0
|1
|14
|6
|8
|21
|3
|ميتييلاند
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|10
|19
|4
|ريال بيتيس
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|5
|بورتو
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
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