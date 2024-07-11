World Sphera تعلن عن إطلاق "صیف الفاندوم"

نحو خلق الحماس وتعزیز تفاعل المجتمع..

أعلنت World Sphera، المنصة الرائدة عند تقاطع الریاضة وتكنولوجیا البلوكتشین، عن إطلاق "صیف الفاندوم"، الذي يشهد سلسلة من الھبات المجانیة والتجارب التفاعلیة المصممة لجعل مشجعي الریاضة أقرب إلى الحدث أكثر من أي وقت مضى.

وتھدف حملة "صیف الفاندوم" من Sphera إلى خلق الحماس وتعزیز تفاعل المجتمع، من خلال سلسلة من المسابقات لكسب الھدایا المجانیة.

وترتبط ھذه المسابقات بالأحداث الریاضیة الكبرى لھذا الصیف، بما في ذلك بطولة أمم أوروبا (الیورو)، والألعاب الأولمبیة الصیفیة، والموسم الجديد لكرة القدم.

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وستقدم المسابقات مجموعة من الجوائز المثیرة، مثل تذكارات ریاضیة حصریة، وتذاكر لأحداث ریاضیة كبرى، ومقتنیات رقمیة محدودة الإصدار (NFTs).

للمشاركة في مسابقات "صیف الفاندوم"، یجب على مشجعي الریاضة التسجیل في سوق World Sphera ومتابعة Sphera World على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسیتم اختیار الفائزین عشوائیًا بعد كل مسابقة.

سجل هنا: Giveaway.spheraworld.io