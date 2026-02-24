لطالما كان نادي النصر، الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرًا له، أحد أبرز أندية كرة القدم في السعودية. وهو واحد من ثلاثة أندية فقط شاركت في جميع مواسم دوري روشن منذ انطلاقته في سبعينيات القرن الماضي.

حقق النصر أبرز إنجازاته عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو في عام 2022، ومنذ ذلك الحين شهدت مباريات الدوري السعودي ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الحضور الجماهيري. فما رأيك أن تعيش الأجواء بنفسك وتشاهد النصر في مواجهةٍ حماسية على أرض ملعب الأول بارك؟

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج معرفته حول شراء تذاكر مباريات النصر، بما في ذلك خطوات الحجز، الأسعار، وأماكن البيع.

مواعيد المباريات القادمة لنادي النصر

التاريخ المباراة البطولة التذاكر 25 فبراير النجمة ضد النصر دوري روشن التذاكر 28 فبراير الفيحاء ضد النصر دوري روشن التذاكر 07 مارس النصر ضد نادي نيوم دوري روشن التذاكر 14 مارس الخليج ضد النصر دوري روشن التذاكر 03 أبريل النصر ضد النجمة دوري روشن التذاكر 11 أبريل الأخدود ضد النصر دوري روشن التذاكر 24 أبريل النصر ضد الاتفاق دوري روشن التذاكر 28 أبريل النصر ضد الأهلي دوري روشن التذاكر 02 مايو القادسية ضد النصر دوري روشن التذاكر 07 مايو النصر ضد الهلال دوري روشن التذاكر 13 مايو الشباب ضد النصر دوري روشن التذاكر 21 مايو النصر ضد داماك دوري روشن التذاكر

كيفية شراء تذاكر نادي النصر 2025/26

لشراء تذاكر مباريات نادي النصر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي عبر الموقع الرسمي لدوري روشن (SPL)، حيث يمكنك الدخول إلى قسم "المباريات / التذاكر" تحت تبويب المباريات. كما يمكنك أيضًا شراء التذاكر مباشرة من خلال موقع ملعب الأول بارك أو منصة WeBook.com.

تُقام مباريات دوري روشن عادةً على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع، من الخميس إلى السبت، لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وغالبًا ما يتم طرح التذاكر قبل موعد كل مباراة بحوالي أسبوعين.

أما في حالة المباريات الكبرى مثل ديربي الرياض بين الهلال والنصر، فيُنصح بحجز التذاكر فور طرحها لتفادي نفاد المقاعد المفضّلة بسبب الإقبال الكبير.

لا تحتاج إلى عضوية في النادي لشراء تذاكر مباراة واحدة، لكن نادي النصر يوفّر باقات عضوية متنوعة مثل العضوية الماسية والموسمية. وتمنح العضوية الماسية حامليها أولوية وتذاكر لجميع البطولات.أما العضوية الموسمية فتشمل مستويات متعددة، من فئة المشجعين حتى الفئة البلاتينية، وتزداد مزاياها بحسب المستوى المختار.

ورغم أن المنصات الرسمية تبقى الخيار الأكثر أمانًا لشراء تذاكر النصر، إلا أن المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحجز مبكرًا يمكنهم اللجوء إلى المواقع الثانوية الموثوقة مثل StubHub وTicombo، والتي توفر أحيانًا تذاكر بأسعار تبدأ من 20 ريالًا سعوديًا تقريبًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر النصر 2025/26؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات النصر بحسب نوع المباراة وفئة المقاعد ومستوى الطلب. فالتذاكر المخصصة للمقاعد المميزة، مثل المقصورات VIP والأجنحة التنفيذية والتي تُعد الأعلى سعرًا، بينما تكون تذاكر الدخول العامة أكثر توفيرًا للجماهير.

تتراوح الأسعار عادةً ما بين 185 و1,875 ريالًا سعوديًا، وقد ترتفع أكثر في المباريات الكبرى أو مباريات القمة مثل ديربي الرياض.

للحصول على أحدث المعلومات حول توفر التذاكر والأسعار الرسمية، يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي لدوري روشن (SPL) أو موقع ملعب الأول بارك.

كما تتوفر بعض التذاكر حاليًا عبر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub وTicombo، بأسعار تبدأ من 20 ريالًا سعوديًا تقريبًا، اعتمادًا على المباراة والمقعد.

كل ما تحتاج لمعرفته عن النصر

تأسس نادي النصر في عام 1955، ويُعد واحدًا من أربعة أندية تمثل العاصمة الرياض في دوري روشن، إلى جانب كل من الهلال والشباب والرياض.

لطالما شكّل الهلال والنصر قطبي القوة في كرة القدم السعودية، وحافظا على هذا التفوق منذ انطلاق دوري روشن عام 2007. فمنذ إعادة تسمية المسابقة كأعلى درجة في كرة القدم السعودية، تمكن الفريقان من الفوز باللقب 11 مرة خلال 17 موسمًا.

ورغم أن جماهير النصر المتحمسة لم تشهد تتويج فريقها باللقب منذ عام 2019، إلا أن النادي بقي منافسًا دائمًا على القمة، خاصة بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوفه. فبعد أن أنهى الفريق المواسم الأربعة الماضية ضمن المراكز الثلاثة الأولى، يتطلع هذا الموسم إلى استعادة اللقب وتحقيق المجد المحلي من جديد.

ورغم أن رونالدو هو الأبرز بين النجوم الأجانب الذين مثّلوا النصر مؤخرًا، إلا أن القميص الأصفر والأزرق لطالما ارتداه نجوم عالميون عبر السنين، مثل هريستو ستويشكوف، دينيلسون، فينسنت أبو بكر، وديفيد أوسبينا.

كما عزز النادي صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية بصفقات كبيرة، أبرزها جواو فيليكس القادم من تشيلسي وكينغسلي كومان من بايرن ميونيخ.

تاريخ ملعب الأول (ملعب جامعة الملك سعود سابقًا)

ملعب الأول بارك، المعروف سابقًا باسم ملعب جامعة الملك سعود وملعب مرسل، أصبح الملعب الرئيسي لنادي النصر منذ عام 2020. في سبتمبر من نفس العام، حصلت الشركة السعودية للإعلام (SMC) على حقوق إدارة وتشغيل الملعب، ووقعت عقدًا مع نادي النصر ليصبح المستأجر الرسمي. وفي أبريل 2023، تغيّر اسم الملعب إلى ملعب الأول بعد توقيع بنك الأول السعودي عقد رعاية بقيمة 15 مليون دولار.

يقع ملعب الأول بارك داخل مجمع استاد جامعة الملك سعود في غرب الرياض، جنوب الحي المالي الملك عبد الله، ويستوعب ما يصل إلى 26,000 مشجع في يوم المباراة.

كما استضاف الملعب مجموعة من الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى، بما في ذلك عرض WWE Crown Jewel مرتين وPFL 10: 2024 Championships.