كل ما تحتاج معرفته للحصول على تذاكر مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الأسباني: الأسعار والمواعيد ومنافذ البيع

يدخل فياريال المواجهة وهو يسعى لمواصلة زخمه الهجومي هذا الموسم، بعد إنهائه الدوري الإسباني في المركز الثامن خلال موسم 2023/24 ثم الخامس في 2024/25. ويطمح الغواصات الصفراء حاليًا إلى تثبيت موقعهم في المركز الثالث، وهو المركز الذي حافظوا عليه بشكل لافت منذ شهر سبتمبر.

لكن التحدي القادم سيكون من العيار الثقيل، إذ يستضيف فياريال ريال مدريد، صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط، على أرضية ملعب إستاديو دي لا سيراميكا (إل مادريغال) يوم السبت 24 يناير. وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، ولا تريد أن تفوّت فرصة حضورها من المدرجات.

هل نشهد مهرجان أهداف جديدًا؟ احجز مقعدك واكتشف ذلك بنفسك. يقدّم لك GOAL الدليل الكامل لمباراة فياريال وريال مدريد في الليغا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر، الأسعار، وكل التفاصيل المهمة قبل انطلاق صافرة البداية.

متى ستقام مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

التاريخ الموعد (بتوقيت وسط أوروبا) المكان التذاكر السبت، 24 يناير 2026 فياريال ضد ريال مدريد (9 مساءً) استاد لا سيراميكا (فياريال) التذاكر

يُعد استاد دي لا سيراميكا أحد أبرز ملاعب كرة القدم في فياريال، إسبانيا، وهو الملعب الرسمي لنادي فياريال منذ افتتاحه عام 1923. وتبلغ سعة الملعب نحو 23 ألف متفرج، وهو رقم يعادل تقريبًا نصف عدد سكان المدينة، ما يمنحه طابعًا فريدًا وأجواءً حماسية مميزة في أيام المباريات.

وفي يناير 2017، أعلن نادي فياريال تغيير اسم الملعب من إل مادريغال إلى استاد دي لا سيراميكا، في خطوة تهدف إلى تكريم ودعم صناعة السيراميك المحلية التي تشتهر بها المدينة والمنطقة.

كيفية شراء تذاكر مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني

هناك عدة طرق للحصول على تذاكر مباريات فياريال. يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي فياريال، أو من متجر الاستاد، متجر وسط المدينة، وشباك التذاكر في الملعب.

ومع ذلك، نظرًا لامتلاك النادي أكثر من 20,000 حامل تذاكر موسمية في ملعب تبلغ سعته 23,000 متفرج، قد يكون الحصول على التذاكر من خلال النادي تحديًا، خاصةً في المباريات الكبرى ضد ريال مدريد أو برشلونة، أو خلال ديربي دي لا كومونيتات ضد فالنسيا.

إذا نفدت التذاكر، أو كنت تبحث عن مقاعد في اللحظة الأخيرة، يمكن التفكير في الشراء من الباعة الثانويين الموثوقين مثل StubHub، لضمان حضورك لمشاهدة المباريات المهمة دون تفويت أي لحظة من الإثارة.

ماذا يمكن توقعه من مباراة فياريال ضد ريال مدريد؟

خسر فياريال أربع مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، كانت واحدة منها أمام ريال مدريد في البرنابيو خلال سبتمبر الماضي. رغم السيطرة النسبية لفريق الغواصات الصفراء في الشوط الأول، انطلق لوس بلانكوس بقوة في الثاني وحسم المباراة بنتيجة 3-1، في لقاء مثير وأثبت أن مباريات فياريال ضد ريال مدريد دائمًا ما تكون مليئة بالإثارة.

على الرغم من خسارة فياريال آخر ثلاث مواجهات ضد ريال مدريد، قدم الفريق أداءً قويًا وأظهر مقاومة كبيرة، مما يجعل أجواء مباراة هذا الأسبوع في استاد دي لا سيراميكا حماسية للغاية. وكان آخر فوز محلي للغواصات الصفراء على العملاق الإسباني في يناير 2023، بعد تسجيل ييريمي بينو وجيرارد مورينو هدفين قبل وبعد ركلة جزاء من كريم بنزيمة، مما جعل جماهير فياريال المغامرة بالملعب تحتفل بانتصار معنوي رائع.

ولمحبي المباريات التاريخية، لا يمكن نسيان مواجهة مايو 2024 بين الفريقين، التي شهدت مباراة لا تُنسى. رغم تأخر فياريال بأربعة أهداف في الشوط الأول، عاد الفريق الأصفر بقوة ليهزم الرياح المستحيلة، ويسجل ألكسندر سورلوث أربعة أهداف رائعة، لينتهي اللقاء بتعادل 4-4 وسط فرحة جنونية لجماهير لا سيراميكا.

ما تكلفة تذاكر مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات فياريال في الدوري الإسباني عادةً بين 20 و50 يورو، لكن المباريات الكبيرة مثل مواجهة ريال مدريد قد يبدأ سعرها من 70 يورو فما فوق.

للحصول على أحدث المعلومات حول التوافر والأسعار الرسمية، تابع بوابة التذاكر الرسمية لنادي فياريال. وفي حال نفدت التذاكر، تتوفر خيارات بديلة عبر مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار حاليًا من 172 يورو، مما يتيح لك فرصة حضور المباريات الكبرى حتى في اللحظة الأخيرة.

إذا كنت ترغب في تجربة زيارة فاخرة لمباريات فياريال، تقدم استاد لا سيراميكا باقات الضيافة المميزة مثل “تجربة Match Groove”، التي تبدأ أسعارها من 275 يورو للشخص الواحد، وقد ترتفع للمباريات الكبيرة ضد فرق مثل ريال مدريد أو برشلونة.

تشمل باقة الضيافة المميزة:

تذكرة دخول متحف Inmersion Villarreal

مشاهدة وصول الفريق من داخل الملعب

زيارة مقصورة كبار الشخصيات وغرفة الصحافة

مشاهدة الإحماء من جانب الملعب

لقاء حصري مع اللاعبين بعد المباراة

وشاح Villarreal CF الرسمي

تذكرة VIP في Super Tribuna

تجربة الضيافة هذه تضمن لك أقصى درجات الفخامة والراحة، مع فرصة الاستمتاع بمشاهدة المباريات من أقرب نقطة إلى الملعب وبجو لا يُنسى.

فياريال ضد ريال مدريد: المباريات الأخيرة بين الفريقين