The United Strand: كيف أدى تحدي قص الشعر الذي انتشر على نطاق واسع بين مشجعي مانشستر يونايتد إلى تفاقم التقلبات المؤلمة للفريق الأحمر

ربما سمعت عن مشجع مانشستر يونايتد التعيس الذي تعهد بعدم قص شعره حتى يفوز فريق الشياطين الحمر بخمس مباريات متتالية.

لم يكن ليتخيل أبدًا التأثير الذي سيحدثه وعده على ثقافة مشجعي كرة القدم، أو حتى على مسار حياته، حيث أصبح الآن يتابعه ملايين الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح أشهر الأسماء في عالم الرياضة على دراية تامة به.

إليك كل ما تحتاج معرفته عن The United Strand - رحلة مشجع واحد إلى الشهرة في عالم كرة القدم:

ما هو The United Strand؟ تحدي الشعر الذي أطلقه مشجع الشياطين الحمر فرانك إيليت

The United Strand هو اسم تحدي شعر أصبح ظاهرة على الإنترنت بعد إعلان عام أصدره فرانك إيليت، مشجع مانشستر يونايتد الذي عانى طويلاً.

بعد أن أصيب بالإحباط من تقلب أداء فريقه المفضل ريد ديفلز على أرض الملعب، تعهد السيد إيليت في أكتوبر 2024 بأنه لن يقص شعره حتى يفوز الفريق بخمس مباريات متتالية. لم يكن يدرك هو - أو حتى من يتابعونه - أنه سيظل ملزماً بهذا الإعلان الرسمي بعد 16 شهراً.

سرعان ما أصبح شعر إيليت الأفرو المتزايد باستمرار موضوعًا ساخرًا بين مشجعي كرة القدم باعتباره مقياسًا لشعريًا لتقلب أداء مانشستر يونايتد، حيث أقرت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية بالتأثير الذي أحدثه اتفاقه الفيروسي على ثقافة مشجعي كرة القدم.

قال إيليت لشبكة سكاي سبورتس: "لقد بدأ الأمر على سبيل المزاح في الحقيقة. اعتقدت أنه سيكون أمراً ممتعاً أن أضفي بعض الفكاهة على ما كان وقتاً مؤلماً لمشجعي مانشستر يونايتد".

لكن لسوء حظ إيليت، لم ير الجميع الجانب المضحك من الأمر، بل تعرض للاعتداء من قبل مشجع آخر أثناء حضوره مباراة مانشستر يونايتد التي فاز فيها 2-1 على تشيلسي في أولد ترافورد في سبتمبر 2025.

وأكد إيليت: "لم تكن نيتي أبدًا تسليط الضوء على عيوب مانشستر يونايتد، بل نشر الإيجابية والفكاهة".

متى بدأ تحدي شعر مشجعي مانشستر يونايتد؟

بدأ تحدي قص شعر يونايتد ستراند رسميًا في 5 أكتوبر 2024.

وهذا يعني أن شعر إيليت قد غطى فترات ولاية ثلاثة مدربين مختلفين لمانشستر يونايتد حتى الآن (إريك تين هاج، روبن أموريم، والآن مايكل كاريك).

حتى تاريخ النشر في 9 فبراير 2026، استمر تحدي الشعر لمدة 492 يومًا، أي سنة واحدة وأربعة أشهر وسبعة أيام.

متى سيكتمل التحدي؟

سؤال جيد جدًا. ببساطة، سيكتمل التحدي بمجرد فوز مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية.

بعد فوزه على توتنهام في 7 فبراير، وهو الفوز الرابع على التوالي للفريق، هناك احتمال أن ينتهي كابوس إيليت الشعر إذا فاز الشياطين الحمر في مباراتهم التالية ضد وست هام يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.

في الواقع، تم تأكيد خطط لإنتاج فيديو "مشاهدة جماعية"، ويبدو أن إيليت يشعر بالارتياح لأن النهاية قد تكون قريبة، حيث قال: "كارريك هو من يقود المهمة، وهذا الشعر سيختفي قريبًا، وستكون وست هام هي التالية، وقد تم إنجاز أربعة من أصل خمسة – هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنجاز أربعة على التوالي منذ أن بدأت التحدي. هذه المرة سيتحقق الأمر! شكرًا جزيلاً لكارريك – شكرًا، شكرًا، شكرًا."

للمهتمين، سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام مباشرة على TNT Sports 1 و TNT Sports Ultimate في المملكة المتحدة، بينما يمكن للمشجعين في الولايات المتحدة مشاهدة المباراة مباشرة على Peacock.

متى فاز مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية آخر مرة؟

بقدر ما سخر مشجعو أستون فيلا من "ذا يونايتد ستراند" عندما حقق الفيلانز 11 انتصارًا متتاليًا خلال موسم 2025-26، فإن الفوز بخمس مباريات متتالية مهمة صعبة حتى بالنسبة لأفضل الفرق، خاصة في دوري النخبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.

يجب أن نعود إلى فبراير 2024 لنجد آخر مرة حقق فيها مانشستر يونايتد خمسة انتصارات متتالية.

بدأت سلسلة الانتصارات الخمسة بفوز على نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، تلاه انتصارات على وولفز ووست هام وأستون فيلا ولوتون تاون.