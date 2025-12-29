يشهد مطلع عام 2026 انطلاقة نارية لعشّاق كرة القدم الإسبانية، إذ لا تقتصر الإثارة على عودة منافسات الدوري الإسباني بعد التوقف القصير، بل تمتد إلى إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني (Supercopa de España) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتُقام مباراتا نصف النهائي، بمشاركة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني إلى جانب أتلتيك بلباو، يومي 7 و8 يناير، على أن يُسدل الستار على البطولة بإقامة المباراة النهائية بعد ثلاثة أيام، وتحديدًا في 11 يناير.

فمن سيكون البطل الذي يرفع كأس السوبر الإسباني على أرض جدة مطلع العام الجديد؟ يقدّم GOAL دليلاً شاملاً لكل ما تحتاج معرفته عن تذاكر كأس السوبر الإسباني 2026، بما في ذلك طرق الحجز، الأسعار، وأهم التفاصيل التي تهم الجماهير.

متى تقام كأس السوبر الإسبانية 2026؟

تُقام منافسات كأس السوبر الإسباني 2026 خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير، حيث تنطلق البطولة بمباراتَي نصف النهائي يومي الأربعاء 7 يناير والخميس 8 يناير، على أن تُختتم بإقامة المباراة النهائية يوم الأحد 11 يناير، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الجديدة.

ما هو جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) التذاكر الأربعاء، 7 يناير نصف النهائي: برشلونة ضد أتلتيك بلباو (7 مساءً) التذاكر الخميس، 8 يناير نصف النهائي: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (7 مساءً) التذاكر الأحد، 11 يناير النهائي: سيتم الإعلان عنه لاحقًا (7 مساءً) التذاكر

أين تقام كأس السوبر الإسباني 2026؟

يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة جميع مباريات كأس السوبر الإسباني 2026، بما في ذلك نصف النهائي والنهائي، ليكون قلب الحدث الرياضي في المملكة.

تُعرف المدينة الرياضية باسم «الجوهرة»، وهي مجمع متعدد الاستخدامات يقع على بعد 30 كيلومترًا شمال جدة، صُمم لتقديم تجربة كرة قدم عالمية للمدينة الساحلية ومشجعي اللعبة.

قبل افتتاحها، كانت أندية جدة تقيم مبارياتها على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، الذي يتميز بسعة أقل وغالبًا ما يكون مكشوفًا، ما جعل الحاجة إلى منشأة حديثة وذات طابع عالمي أمرًا ضروريًا.

افتُتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في 2014، ويُعد ثاني أكبر ملعب في المملكة بعد ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بسعة تتجاوز 60,000 متفرج. ويستضيف الملعب مباريات ناديَي الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.

ولا يقتصر دور «الجوهرة» على كرة القدم فقط، إذ احتضنت المنشأة فعاليات رياضية وترفيهية كبيرة، أبرزها بطولة WWE Greatest Royal Rumble 2018، والتي شهدت أول مباراة Royal Rumble بمشاركة 50 لاعبًا، ما عزز مكانة الملعب كواحدة من أبرز الوجهات الرياضية العالمية.

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2026

لحجز تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 أو نهائي البطولة، يمكن للمشجعين التوجه مباشرة إلى المنصة الرسمية WeBook.com، المنصة المعتمدة أيضًا لبيع تذاكر الدوري السعودي للمحترفين.

أما لأولئك الذين يبحثون عن تذاكر اللحظة الأخيرة أو المقاعد الصعبة، فيمكنهم التحقق من المواقع الثانوية الموثوقة مثل StubHub، مع الأخذ في الاعتبار أن التذاكر تميل إلى النفاد بسرعة مع اقتراب موعد المباريات.

تذاكر كأس السوبر الإسباني 2026: كم تبلغ تكلفتها؟

تم تقسيم تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني 2026 إلى عدة فئات، مع تحديد أسعار كل فئة عبر القنوات الرسمية كالتالي:

الفئة 1: الأغلى، تقع في الطبقة السفلية من المدرجات، بأسعار تبدأ من 359 ريال سعودي لنصف النهائي و566 ريال سعودي للنهائي.

الفئة 2: تشمل الطبقتين العليا والسفلى خارج مناطق الفئة 1، وتبدأ الأسعار من 258 ريال سعودي لنصف النهائي و384 ريال سعودي للنهائي.

الفئة 3: تقع في أقسام الطابق السفلي خلف المرمى، بأسعار تبدأ من 151 ريال سعودي لنصف النهائي و258 ريال سعودي للنهائي.

الفئة 4:الأرخص، في الطبقة العليا خلف المرمى، بأسعار تبدأ من 91 ريال سعودي لنصف النهائي و177 ريال سعودي للنهائي.

ولأولئك الذين يبحثون عن خيارات بديلة، توفر مواقع إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub تذاكر كأس السوبر الإسباني 2026 بأسعار تبدأ من 207 ريال سعودي، مما يتيح فرصة لمتابعة المباريات حتى في اللحظات الأخيرة.

ما الذي يجب معرفته عن كأس السوبر الإسباني؟

ستكون نسخة 2026 من كأس السوبر الإسباني هي النسخة الـ42 من المسابقة السنوية التي تجمع الأندية الأكثر نجاحًا في الموسم الإسباني السابق. منذ تحويل البطولة من نهائي بين فريقين إلى صيغة مصغرة تضم أربعة فرق في عام 2020، تم تمثيل الفائزين والوصيفين في الدوري الإسباني وكأس الملك من الموسم السابق.

ومع ذلك، وبمشاركة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الملك 2025 واحتلالهما المركزين الأول والثاني في الدوري الإسباني، فإن النسخة المقبلة تشهد لأول مرة أن المراكز المتبقية في السوبر كوبا تُشغل من قبل الفريقين اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع، وهما أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

تتجه الأندية الكبرى في كرة القدم الإسبانية مجددًا إلى المملكة العربية السعودية بحثًا عن المجد في كأس السوبر، بعد أن استضافت المملكة جميع النسخ الأربعة للبطولة المصغرة حتى الآن، باستثناء نسخة واحدة. استضافت الرياض البطولة ثلاث مرات، فيما ستستضيف جدة البطولة للمرة الثالثة هذا العام.

شهدت النسخة الماضية حضور 60 ألف متفرج لمشاهدة فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في مباراة مثيرة بجدة، بينما تابع أكثر من 100 ألف مشجع مباريات نصف النهائي في المدينة الساحلية على البحر الأحمر.

يتوجه برشلونة، بطل الدوري الإسباني وكأس الملك، إلى جدة كأبرز المرشحين للتتويج بكأس السوبر. ويأتي الفريق بقيادة هانسي فليك في حالة رائعة بعد الفوز في سبع مباريات متتالية قبل عطلة الأعياد وتسجيل 67 هدفًا في 25 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. لعب فيران توريس ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي أدوارًا بارزة في الهجوم، حيث سجلوا 13 و9 و8 أهداف على التوالي، ما يعزز طموحات الفريق الكتالوني في المحافظة على لقبه.

كيفية الحصول على تذاكر ضيافة كأس السوبر الإسباني 2026

يمكنك الاستمتاع بتجربة كأس السوبر الإسباني 2026 على أكمل وجه عبر باقة الضيافة الكاملة، التي تشمل تذاكر مميزة، ووجبات طعام ومشروبات، ومزايا إضافية، ومتاحة لكل مباراة على حدة أو لجميع المباريات الثلاث. للحصول على التفاصيل الكاملة، يمكن زيارة منصة WeBook.com.

أسعار باقات الضيافة:

نصف النهائي: الفئة الفضية 204 جنيه إسترليني، الفئة الذهبية 358 جنيه إسترليني

النهائي: الفئة الفضية 716 جنيه إسترليني، الفئة الذهبية 1023 جنيه إسترليني

جميع المباريات الثلاث: الفئة الفضية 1075 جنيه إسترليني، الفئة الذهبية 1689 جنيه إسترليني

مزايا الباقات تشمل:

تذاكر مميزة بالقرب من أرض الملعب

وجبات ومشروبات فاخرة

دخول حصري إلى صالات الضيافة

خدمات إضافية لضمان تجربة مميزة وفاخرة طوال أيام البطولة

يمكن للمشجعين الذين يسعون لتجربة استثنائية حجز باقة الضيافة لضمان متابعة أفضل مباريات كأس السوبر الإسباني 2026 بأقصى درجات الراحة والتميز.

الباقة الفضية

موقف سيارات محجوز بالقرب من الملعب لتسهيل الوصول والراحة

مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات طوال فترة الحدث

مقاعد مميزة بالقرب من اللاعبين وملعب اللعب لتجربة غامرة وقريبة من كل الإثارة

هذه المزايا تجعل تجربة باقة الضيافة لكأس السوبر الإسباني 2026 استثنائية لكل من يبحث عن الراحة والإثارة معًا.

الباقة الذهبية

أفضل الإطلالات على أرض الملعب مع راحة لا تضاهى طوال المباراة

وجبات شهية ومشروبات منعشة للاستمتاع بالحدث بالكامل

فرصة لقاء اللاعبين أو الضيوف المميزين (حسب التوافر)

هذه المزايا تجعل باقة الضيافة لكأس السوبر الإسباني 2026 تجربة لا تُنسى لكل مشجع يرغب بالجمع بين الإثارة والراحة والرفاهية.

من سيشارك في كأس السوبر الإسباني 2026؟

جميع الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2026 سبق لها التتويج باللقب، مما يزيد من حدة المنافسة والإثارة. إليك نظرة على جميع الفرق المشاركة وأدائها السابق في البطولة: