كيفية شراء تذاكر مباريات النصف نهائي لكأس السوبر الإسباني 2026 في جدة: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد وبرشلونة ضد أتلتيك كلوب والمزيد

منذ انتقال كأس السوبر الإسباني إلى الملاعب السعودية واعتماد نظام "المربع الذهبي" بمشاركة 4 أندية، تعودنا على مشاهدة ملاحم كروية لا تُنسى فوق أراضي المملكة. والآن، يتجدد الموعد مع قمة الإثارة في نسخة 2026.

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى عروس البحر الأحمر "جدة"، حيث يترقب العالم "ديربي مدريد" الناري بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول، بينما يصطدم برشلونة بصلابة أتلتيك كلوب (بلباو) في المواجهة الأخرى، لضمان مقعد في موقعة حسم اللقب.

من سيخطف بطاقة التأهل من مباريات منتصف الأسبوع ويحجز مكانه في نهائي الأحد الكبير؟ الفرصة أمامك لتكون في قلب الحدث وتكتشف ذلك بنفسك من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة. دع GOAL يكون دليلك الشامل للحصول على أحدث المعلومات حول تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، بما في ذلك طريقة الحجز وأسعار المقاعد وكافة التفاصيل التي تهمك.

متى تقام مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

تستعد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لاستضافة الملحمة المرتقبة، حيث تقرر إقامة مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 يومي الأربعاء 7 يناير والخميس 8 يناير. وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة والندية لتحديد طرفي الموقعة الختامية، على أن تُقام المباراة النهائية الكبرى يوم الأحد 11 يناير.

وبصفتها عروس البحر الأحمر والموطن الجديد للبطولات العالمية، تفتح جدة أبوابها لاستقبال كبار الكرة الإسبانية في أسبوع كروي حافل بالمتعة، حيث تجتمع النخبة على ملاعبها لخوض غمار هذه البطولة المصغرة وحسم لقب "السوبر" فوق الأراضي السعودية.

ما هو جدول مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) التذاكر الأربعاء، 7 يناير نصف النهائي: برشلونة ضد أتلتيك بلباو (7 مساءً) التذاكر الخميس، 8 يناير نصف النهائي: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (7 مساءً) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

لضمان حضورك في مدرجات جدة والاستمتاع بإثارة كأس السوبر الإسباني، تظل منصة "ويبوك" (webook.com) هي الوجهة الأكثر موثوقية والمصدر الرسمي الوحيد لتأمين تذاكرك؛ وهي المنصة ذاتها التي يعتمد عليها عشاق الدوري السعودي للمحترفين في مبارياتهم الأسبوعية.

أما بالنسبة للجماهير التي قد تواجه صعوبة في اللحاق بالطرح الأولي، أو لمن يبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة مع اقتراب صافرة البداية، فيمكنهم اللجوء إلى منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub. ورغم أنها خيار بديل متاح عند نفاد الحصص الرسمية، إلا أننا ننصح دائمًا بالسرعة في الحجز لتجنب الارتفاع المتوقع في الأسعار وضمان مقعدك قبل فوات الأوان.

تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026: كم تبلغ تكلفتها؟

تم تقسيم تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 إلى الفئات التالية وتم تحديد أسعارها وفقًا لذلك عبر القنوات الرسمية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. كانت متاحة بسعر 359 ريال سعودي لنصف النهائي.

الفئة 2: تمتد على الطبقتين العليا والسفلى خارج مناطق الفئة 1. كانت متاحة بسعر 258 ريال سعودي لنصف النهائي.

الفئة 3: أقسام الطابق السفلي خلف المرمى. كانت متاحة بسعر 151 ريال سعودي لنصف النهائي.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خلف المرمى. كانت متاحة بسعر 91 ريال سعودي لنصف النهائي.

على مواقع إعادة البيع مثل StubHub، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 بسعر يبدأ من 70 ريال سعودي.

ماذا نتوقع من كأس السوبر الإسباني 2026؟

تعود عقارب الساعة إلى عام 2020، حين استضافت جدة أول نسخة من كأس السوبر الإسباني بنظامها الحديث (المربع الذهبي). واليوم، تستعد "عروس البحر الأحمر" لاستقبال عمالقة الليجا مجدداً على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة). وتعد هذه المرة الثالثة التي تحتضن فيها جدة هذا الحدث المرموق، بعد أن تنقلت البطولة بين الرياض وجدة في السنوات الماضية.

في النسخة الأولى بجدة، ارتقى قطبا مدريد، الريال وأتلتيكو، لمستوى التوقعات؛ حيث افتتح توني كروس التسجيل بهدف تاريخي قاد به الملكي لتخطي فالنسيا بنتيجة 3-1. وفي المقابل، عاش الجمهور ليلة درامية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد أمام 60 ألف متفرج؛ مباراة شهدت خماسية مثيرة وتقلبات مجنونة، حيث قلب "الروخي بلانكوس" الطاولة في الدقائق الأخيرة بفضل هدفي ألفارو موراتا وأنخيل كوريا، ليخطفوا بطاقة التأهل بعد فوزٍ تاريخي.

قبل اثني عشر شهراً، عادت البطولة إلى جدة بعد غياب دام 4 سنوات، وهذه المرة لم يفرط برشلونة في الفرصة؛ حيث قاد الثنائي الشاب جافي ولامين يامال البلوجرانا لتجاوز عقبة أتلتيك بلباو. وفي الليلة التالية، وأمام مدرجات محتشدة، كسر ريال مدريد صمود مايوركا العنيد بفضل هدف الافتتاح من النجم جود بيلينجهام، قبل أن يعزز رودريجو وزملاؤه التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليضربوا موعداً في "كلاسيكو" الأرض الذي حبس الأنفاس.

أين تقام مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026؟

تستعد المملكة العربية السعودية مجدداً لاحتضان ملاحم كأس السوبر الإسباني، حيث ستتجه كافة الأنظار إلى مدينة جدة، وتحديداً نحو استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي سيستضيف مباراتي نصف النهائي واللقاء الختامي المرتقب.

يُعرف الاستاد محلياً وعالمياً باسم "الجوهرة المشعة"، وهو أيقونة رياضية عالمية تقع على بُعد 30 كم شمال مدينة جدة. تم تشييد هذا الصرح الرياضي ليكون بمثابة نقلة نوعية للمدينة الساحلية، موفراً ملاعب كرة قدم بمواصفات عالمية تليق باستضافة أكبر التظاهرات الدولية.

وقد أحدث افتتاح "الجوهرة" في عام 2014 تغييراً جذرياً في مشهد الكرة السعودية؛ فبعد أن كانت أندية جدة تخوض مبارياتها على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، باتت تمتلك الآن واحداً من أضخم الملاعب في المنطقة. ويُعد الاستاد ثاني أكبر ملاعب المملكة بعد استاد الملك فهد بالرياض، حيث يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، ويُعد المعقل الرسمي لقطبي جدة في الدوري السعودي للمحترفين، ناديي الاتحاد والأهلي.

ولم تقتصر شهرة "الجوهرة المشعة" على كرة القدم فحسب، بل تحولت إلى وجهة عالمية للترفيه والرياضات المختلفة؛ حيث شهدت في عام 2018 استضافة الحدث التاريخي WWE Greatest Royal Rumble، الذي سجل أول نزال "رويال رامبل" بمشاركة 50 مصارعاً في تاريخ البطولة.

كيفية الحصول على تذاكر ضيافة كأس السوبر الإسباني 2026

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 مع باقات الضيافة الكاملة، التي تشمل تذاكر مميزة ووجبات طعام ومشروبات وغيرها، وهي متاحة لأي من المباراتين أو كليهما.

الباقات متاحة على النحو التالي:

نصف النهائي: الفضي 204 جنيهات إسترلينية، الذهبي 358 جنيهًا إسترلينيًا

كلا نصف النهائي (بالإضافة إلى النهائي): الفضي 1075 جنيه إسترليني، الذهبي 1689 جنيه إسترليني

تتضمن الباقات المزايا التالية:

الباقة الفضية

موقف سيارات محجوز بالقرب من المكان

مجموعة مختارة من الأطعمة والمشروبات طوال فترة الحدث

مقاعد مميزة بالقرب من مقاعد اللاعبين وملعب اللعب لتجربة غامرة

الباقة الذهبية

استمتع بأفضل الإطلالات على الأحداث مع راحة لا مثيل لها

أطباق شهية ومشروبات منعشة طوال الحدث

فرصة للقاء اللاعبين أو الضيوف المميزين (حسب الاقتضاء)

من سيشارك في كأس السوبر الإسباني 2026؟

جميع الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم قد فازت باللقب من قبل. تعرف على جميع المشاركين وأدائهم السابق في المسابقة:

الفريق عدد المشاركات آخر مشاركة الانتصارات برشلونة 30 2025 الفائزون 15 ريال مدريد 22 2025 الوصيف 1 أتلتيكو مدريد 10 2024 نصف النهائي 2 أتلتيك بلباو 8 2025 نصف النهائي 3

نتائج نصف نهائي كأس السوبر الإسباني السابقة

2020

جدة: مدينة الملك عبد الله الرياضية

فالنسيا 1-3 ريال مدريد

برشلونة 2-3 أتلتيكو مدريد

2021

لعبت في إسبانيا بدون جمهور بسبب كوفيد

ريال سوسيداد 1-1 برشلونة (فاز برشلونة بركلات الترجيح)

ريال مدريد 1-2 أتلتيك كلوب

2022

الرياض: استاد الملك فهد الدولي

برشلونة 2-3 (بعد الوقت الإضافي) ريال مدريد

أتلتيكو مدريد 1-2 أتلتيك كلوب

2023

الرياض: استاد الملك فهد الدولي

ريال مدريد 1-1 فالنسيا (فاز ريال مدريد بركلات الترجيح)

ريال بيتيس 2-2 برشلونة (فاز برشلونة بركلات الترجيح)

2024

الرياض: استاد جامعة الملك سعود

ريال مدريد 5-3 (بعد الوقت الإضافي) أتلتيكو مدريد

برشلونة 2-0 أوساسونا

2025

جدة: مدينة الملك عبد الله الرياضية

برشلونة 2-0 أتلتيك كلوب

ريال مدريد 3-0 مايوركا