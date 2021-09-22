لا تزال الفرصة أمام الراقي لاستكمال قائمته من الأجانب

وضع المحترف البرازيلي باولينيو النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، في موقف صعب، بعدما قرر الرحيل بعد مرور شهرين فقط على التعاقد معه.

لماذا رحل باولينيو عن الأهلي؟

الميركاتو الصيفي في المملكة السعودية كان قد انطلق في 27 من يوليو الماضي، وانتهى بنهاية شهر أغسطس، ووفق الجميع أوضاعه حتى بدأت المنافسات بالدوري المحلي.

قبل أيام، الأهلي أعلن فسخ تعاقده مع اللاعب، بناءً على طلب البرازيلي، والذي تنازل عن مستحقاته المالية للشهر الثاني بعقده، وتنازل وكيله عن عمولته حتى تم الفسخ.

وأرجع باولينيو أسباب طلبه الرحيل، إلى ضرورة تواجده في البرازيل خلال الفترة المقبلة، نظرًا لمرض والدته، واحتراق المنزل الذي تقيم به رفقة والده.

متى يمكن للأهلي قيد لاعب آخر بدلًا من باولينيو؟

الراقي يضم حاليًا في قائمة ستة لاعبين أجانب؛ هم: المقدوني أليوسكي، الكرواتي فيليب براداريتش، السنغالي الحسن نداو، السوري عمر السومة، البرازيلي دانكلير بيريرا والصربي ليوبومير فيسا.

أما النادي الجداوي فرصة لإكمال قائمته بلاعب أجنبي سابع، لكن بشرط وحيد أوضحه القانوني أيمن الرفاعي.

وقال الرفاعي، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "لائحة الاحتراف السعودية تتيح أمام الأندية فرصة تسجيل لاعب بعد إغلاق فترة سوق الانتقالات، بشرط انتهاء العقد بطبيعته قبل إغلاق الميركاتو لأبوابه، أي يُسمح بتسجيل اللاعبين المنتهية عقودهم، ولا تنطبق على من يلغى عقده أو يفسخ بالتراضي".

وأضاف: "يحق للأهلي تسجيل لاعب مكان المقعد الشاغر، بشرط أن يكون اللاعب القادم انتهى عقده قبل انتهاء فترة التسجيل الصيفية".

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