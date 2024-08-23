موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل بلد الوليد، ضيفًا على ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على تفادي التعثر الماضي أمام مايوركا وبداية حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 25 أغسطس 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق ريال مدريد - بلد الوليد الأحد 25 أغسطس 2024،

18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 سانتياجو برنابيو TOD حفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني2024-2025: