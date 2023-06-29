تاليسكا: نيمار أفضل من رونالدو .. و "مافيا" الوكلاء يتحكمون في منتخب البرازيل!

تصريحات صادمة من تاليسكا

تسبب أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر في إثارة الجدل بتعليقه حول زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في تصريحات لإذاعة برازيلية، سأل تاليسكا من قبل مقدم البرنامج حول من يعتبره الأفضل بين رونالدو ونيمار ليرد قائلاً: "نيمار هو أفضل لاعب كرة قدم، ولكن كريستيانو رونالدو هو الأفضل كرياضي متكامل".

كما واصل البرازيلي الإشادة بمواطنه قائلًا: "نيمار أفضل لاعب في البرازيل حاليًا، فينيسيوس جونيور لا يزال بعيدًا جدًا، لذلك لا يوجد مقارنة".

وكشف نجم النصر عن فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد واصفًا وكلاء الأعمال برجال "المافيا" قائلًا: "رفضت الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب وكيل أعمالي السابق جورج مينديش، الذي كان يريد أخذ جزء من أموالي، لذا رفضت توقيع العقود".

وتابع: "مافيا وكلاء الأعمال تؤثر كذلك على الاختيارات في منتخب البرازيل لكن كان ذلك في السابق، لقد صُدمت من عدم اختياري ضمن قائمة المنتخب للمشاركة في كأس العالم 2018، وحينها اختاروا فريد".

وأتم حديثه قائلًا: "لن أستسلم عن تحقيق حلمي باللعب لمنتخب البرازيل".