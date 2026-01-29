تعود كأس العالم لكرة القدم إلى أمريكا الشمالية لأول مرة منذ نسخة 1994 في الولايات المتحدة. على الرغم من أن كرة القدم لم تكن تحظى بشعبية كبيرة آنذاك، إلا أن تلك النسخة سجلت رقمًا قياسيًا في متوسط حضور المباريات والإقبال الجماهيري الإجمالي، لتصبح واحدة من أنجح نسخ البطولة على الإطلاق.

مع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقًا للمرة الأولى، من المتوقع أن تكون نسخة 2026 الأكبر والأكثر إثارة في تاريخ كأس العالم. ومع تأكيد معظم الفرق مشاركتها، يزداد اهتمام المشجعين بكيفية شراء التذاكر وضمان دعم فرقهم المفضلة في طريقها نحو المجد.

لا عجب أن يكون الطلب على التذاكر شديدًا مع اقتراب البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والمقرر انطلاقها في 11 يونيو 2026.

دع Goal يرشدك إلى كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر كأس العالم 2026، من موعد طرحها للبيع، الأسعار، وأفضل طرق الحجز لضمان حضور هذه الاحتفالية الكروية الكبرى.

متى سيقام مونديال كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم FIFA 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتضم البطولة 16 مدينة مضيفة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

على مدار 34 يومًا، ستُقام 104 مباراة في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية، وستكون هذه النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بضمها 48 فريقًا للمرة الأولى، واستضافتها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة حسب الدولة:

كندا: تورونتو، فانكوفر

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، مونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل

مع هذا التوزيع الواسع، سيكون حضور المباريات مباشرة في الملاعب تجربة لا تُنسى لعشاق كرة القدم حول العالم.

القائمة الكاملة لمباريات كأس العالم 2026: مباريات الافتتاح ونصف النهائي وتذاكر نهائي كأس العالم والمزيد

مباريات دور المجموعات

مباريات ربع النهائي

مباريات نصف النهائي

النهائي

متى يمكنك شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026؟

بعد انتهاء مرحلة البيع المسبق لتذاكر Visa والسحب المبكر للتذاكر، أصبح الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 أكثر تحديًا، حيث يزداد الطلب بشكل كبير.

المرة التالية التي يمكنك فيها محاولة الحصول على تذاكر ستكون بعد إجراء قرعة كأس العالم في 5 ديسمبر 2025. خلال هذه الفترة، سيتم فتح السحب العشوائي للتذاكر، حيث يمكن للمشجعين تقديم طلباتهم لمباريات محددة حسب رغبتهم.

تابع معنا جميع التفاصيل حول الجدول الزمني للسحوبات القادمة وكيفية زيادة فرصك في الحصول على مقاعدك لمتابعة البطولة الأكبر في كرة القدم العالمية.

كيف تشتري تذاكر مباريات كأس العالم 2026؟

يمتلك المشجعون العديد من الفرص للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 عبر الموقع الرسمي للفيفا FIFA.com، ابتداءً من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو 2026.

تختلف مراحل البيع المختلفة بحسب توقيتها، طرق الدفع، وأنواع التذاكر المتاحة، مما يتيح للجميع خيارات متعددة لضمان حضور المباريات ومتابعة فرقهم المفضلة مباشرة في الملاعب.

سحب البيع المسبق لبطاقات Visa

اعتُبرت هذه المرحلة أول فرصة رسمية لشراء تذاكر كأس العالم 2026، واستمرت من 10 إلى 19 سبتمبر 2025. كانت التذاكر متاحة حصريًا للمشجعين الذين يمتلكون بطاقات Visa المؤهلة، مما منح حامليها فرصة مبكرة لضمان مقاعدهم في البطولة الأكبر على مستوى العالم.

سحب التذاكر المبكر

امتدت فترة التسجيل للمرحلة الثانية من 27 إلى 31 أكتوبر 2025. تمامًا مثل المرحلة الأولى، شملت هذه المرحلة تقديم الطلبات تليها اختيار عشوائي للمشجعين المؤهلين. ومنح الفائزون في السحب فترة زمنية محددة لشراء التذاكر، والتي بدأت رسميًا في 17 نوفمبر 2025.

كما تم تخصيص فترة أولوية قصيرة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 للمقيمين في الدول الثلاث المضيفة (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك)، مما منحهم فرصة الوصول المبكر وشراء تذاكر المباريات المقامة في بلدانهم قبل فتح الباب لبقية المشجعين.

الاختيار العشوائي (القرعة)

بعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر 2025، تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر.

خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلباتهم لشراء تذاكر مباريات محددة بمجرد الإعلان عن مواجهات دور المجموعات، مما يمنحهم فرصة اختيار المباريات التي يرغبون في حضورها ومتابعة فرقهم المفضلة مباشرة في الملاعب.

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

مع اقتراب البطولة في صيف 2026، سيتمكن المشجعون من الحصول على التذاكر المتبقية على أساس أسبقية الحجز.

لم تُعلن FIFA بعد عن عدد هذه التذاكر أو المباريات التي ستشملها، ولكن من المتوقع أن تكون الكميات محدودة للغاية وأن تنفد بسرعة.

لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة التذاكر الرسمية للفيفا وتسجيل حساب شخصي. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول والتحقق من توفر التذاكر للمباريات التي ترغب بحضورها مباشرة في الملاعب.

أين يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026؟

بوابة التذاكر الرسمية للفيفا هي المصدر الأساسي والأكثر موثوقية للحصول على تذاكر كأس العالم 2026، حيث تُطرح جميع التذاكر للبيع لأول مرة.

لتتمكن من المشاركة في مراحل البيع المختلفة، يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرف FIFA. تشمل هذه المراحل:

البيع المسبق المبكر

السحوبات العشوائية

البيع لاحقًا على أساس أسبقية الحجز

تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير حسب المباراة وفئة المقاعد، حيث تبدأ من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا لمباريات الدور الأول، وترتفع إلى آلاف الدولارات لمباريات نصف النهائي والنهائي التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

بالإضافة إلى المبيعات الأولية، تدير FIFA أيضًا سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي، وهي المنصة الوحيدة المعتمدة لإعادة بيع أو شراء التذاكر بشكل آمن. غالبًا ما تكون التذاكر المتاحة محدودة، خاصة مع اقتراب المباريات، لكنها الخيار الأكثر أمانًا للمشجعين الذين فاتهم شراء التذاكر في المراحل الأولى.

وفي المكسيك، توجد منصة محلية خاصة بإعادة البيع (Mercado de Intercambio) توفر نفس الضمانات الرسمية للفيفا.

بالنسبة للمشجعين الذين فاتتهم النوافذ الرسمية أو يحتاجون لتذاكر لمباريات أو مدن محددة، تقدم منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub وTicombo خيارات إضافية، مع مزيد من المرونة، لكن بأسعار أعلى غالبًا بسبب الطلب المرتفع.

نصيحة مهمة: يجب توخي الحذر عند شراء التذاكر من أسواق الطرف الثالث غير الرسمية، لأنها قد تنطوي على مخاطر تتعلق بالأصالة، صلاحية النقل، والأسعار المرتفعة. اعتمد فقط على المنصات الموثوقة رسميًا التي توفر ضمانات قوية للمشترين وسياسات استرداد واضحة.

هل يمكنني شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها؟

إذا كنت تبحث عن طريقة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم FIFA 2026، فإن سوق إعادة البيع/الاستبدال الرسمي للفيفا هو القناة المعتمدة لذلك. تم افتتاح السوق في 2 أكتوبر 2025، ويمكن الوصول إليه مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للفيفا.

بينما يُخصص سوق تبادل FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك. غالبًا ما تكون التذاكر المتاحة محدودة ومتقطعة، خاصةً مع اقتراب موعد المباريات. لذا يجب على المشجعين مراجعة المنصة بشكل دوري، والاستعداد للتحرك بسرعة عند توفر التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا لضمان حجز التذكرة دون أي مشاكل.

بالإضافة إلى السوق الرسمي، تتوفر تذاكر كأس العالم 2026 على الأسواق الثانوية مثل StubHub. عادةً ما تكون الأسعار أعلى وتتفاوت بشكل كبير، خصوصًا للمباريات الكبرى مثل نصف النهائي والنهائي. يُنصح دائمًا بالتحقق من موثوقية البائع وضمانات التذكرة قبل الشراء لضمان صلاحيتها وعدم الوقوع في المخاطر.

باختصار، سواء كنت تعتمد على السوق الرسمي للفيفا أو تبحث عن تذاكر إضافية عبر الأسواق الثانوية الموثوقة، فإن التخطيط المبكر والمتابعة المستمرة هما المفتاح للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 وضمان حضور تجربة كروية لا تُنسى.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم FIFA 2026؟

إذا كنت تتساءل عن سعر تذاكر كأس العالم 2026، فاعلم أن هناك نطاقًا واسعًا من الأسعار حسب المباراة وفئة المقعد، ويجب أن تكون مستعدًا لذلك عند الشراء.

أعلنت الفيفا أن نظام التسعير الديناميكي سيجعل أسعار التذاكر تبدأ من 60 دولارًا أمريكيًا لمباريات الدور الأول، بينما قد تصل أسعار تذاكر النهائي إلى 6730 دولارًا أمريكيًا.

من المتوقع أن تتغير الأسعار خلال مراحل إصدار التذاكر المختلفة، وتشمل التقديرات التالية:

المرحلة أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 - 2,735 دولارًا دور الـ 32 105 - 750 دولارًا دور الـ 16 170 دولارًا - 980 دولارًا ربع النهائي 275 دولارًا - 1775 دولارًا نصف النهائي 420 دولارًا - 3295 دولارًا النهائي 2030 دولار - 7875 دولار

فئات أسعار التذاكر:

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 بشكل كبير حسب فئة المقعد وموقعه في الاستاد، وهي مقسمة كالتالي:

الفئة 1 (الأعلى سعرًا): مقاعد في الطبقة السفلية وأقرب ما يكون إلى أرضية الملعب.

الفئة 2: تشمل الطبقات العليا والسفلية خارج مناطق الفئة 1، مع رؤية جيدة للملعب.

الفئة 3: تقع غالبًا في الطبقة العلوية، خارج مناطق الفئتين 1 و 2.

الفئة 4 (الأقل سعرًا): مقاعد في الطبقة العليا البعيدة عن الملعب، وهي الخيار الأكثر اقتصادية للمشجعين.

ما هو "حق الشراء" من FIFA؟

قد يكون من الصعب الحصول على مقاعد في مباريات كأس العالم FIFA مع وجود ملايين المشجعين الذين يتوقون للحصول على التذاكر. وهنا يأتي دور خيار حق الشراء (RTB) من FIFA.

RTB هو تخصيص رسمي من FIFA لمستخدمي FIFA Collect يضمن لهم فرصة شراء تذكرة لمباراة كأس العالم FIFA 26.

فكر في رمز RTB على أنه حجز مدفوع. أنت لا تشتري التذكرة نفسها. أنت تشتري الحق في شراء تلك التذكرة بالسعر الكامل خلال فترة محددة، مما يعني عدم وجود يانصيب أو طوابير افتراضية أو ألعاب تخمين. إذا كنت تمتلك رمز RTB وتصرفت خلال فترة الشراء، فستضمن الحصول على التذاكر.

يدخل المستخدمون إلى FIFA Collect (collect.fifa.com) ويشترون حزم من المقتنيات مع فرص RTB مضمنة. تمكن مالكو RTB من الدفع والحصول على تذاكر كأس العالم FIFA 26 خلال فترة التحويل، التي بدأت في 13 نوفمبر.

ما هو التسعير المتغير لـ FIFA؟

تتبع FIFA نهجًا متطورًا في بيع تذاكر كأس العالم 2026 يتماشى مع الاتجاهات العالمية في الرياضة والترفيه، حيث يُطبق كل من التسعير المتغير والديناميكي لضمان قيمة سوقية عادلة وزيادة الحضور وإتاحة فرص شراء مناسبة للمشجعين. في نظام التسعير المتغير، تُحدد أسعار التذاكر بشكل نهائي عند طرحها للبيع ولا تتغير بعد ذلك، مما يمنح المشجعين وضوحًا وثباتًا في التكلفة، بينما يسمح التسعير الديناميكي بتقلب الأسعار وفقًا للطلب والتوافر لكل مباراة خلال مراحل البيع المختلفة، ما يوفر مرونة للفيفا لضبط الأسعار حسب مستوى الإقبال. في كأس العالم 2026، يتم تحديد الأسعار مسبقًا قبل كل مرحلة من مراحل البيع بشكل متغير، ولكن بمجرد بدء مرحلة البيع يصبح التسعير ديناميكيًا، ما يعني أن الأسعار قد تتغير بحسب الطلب ووقت توفر التذاكر، وهو ما يتطلب من المشجعين متابعة مستمرة لضمان الحصول على أفضل المقاعد قبل نفادها.

كيف تحصل على تذاكر كأس العالم FIFA 2026؟

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم FIFA 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة التي تشمل تذاكر مميزة ووجبات طعام ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في جميع الدول المضيفة الثلاث.

تتوفر الباقات على النحو التالي:

مباراة فردية

مرحلة المجموعات: أي مباراة لفريق من دولة غير مضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)

دور الـ32 / دور الـ16 / نهائي الميدالية البرونزية: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة الفاخرة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة الكأس، نادي الأبطال، جناح FIFA

السعر: ابتداءً من 1400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعبشاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره

عدد المباريات: تشمل 4 إلى 9 مباريات، حسب الملعب

صلاحية الأيام: جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة الفاخرة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة الكأس، نادي الأبطال، جناح FIFA

السعر: ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

تابع فريقك في كل مباراة: شاملة جميع مباريات دور المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32، بغض النظر عن الملعب.

صلاحية الأيام والمواقع: جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة.

ملاحظة: خدمة "تابع فريقي" غير متاحة حالياً لفرق الدول المضيفة (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة).

خيارات الضيافة: جناح FIFA، مع توفر أجنحة خاصة ووصول بلاتيني للمجموعات المؤسسية أو المجموعات المهمة التي تبحث عن تجربة فاخرة.

السعر: ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد.

ما هي الفرق التي تأهلت لكأس العالم FIFA 2026؟

انطلقت 211 فريقًا في رحلة إلى النسخة 23 من كأس العالم FIFA، وتأهلت في النهاية 48 فريقًا وطنيًا، بما في ذلك الدول المضيفة الثلاث: كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

الفرق التي تأهلت حتى الآن لكأس العالم FIFA 2026 هي كما يلي (مرتبة حسب المنطقة):

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان

CAF: الجزائر، الرأس الأخضر، مصر، غانا، ساحل العاج، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

كونكاكاف: كندا، كوراكاو، هايتي، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة

CONMEBOL: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي

OFC: نيوزيلندا

UEFA: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، سويسرا

ستشغل الفرق التي تتأهل عبر مباريات التصفيات في مارس المقبل المراكز الستة المتبقية في نهائيات كأس العالم 2026.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة التي ستستضيف كأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث مدن في المكسيك، وإحدى عشرة مدينة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 48,821 BMO Field (تورونتو) 72,766 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 استاد أكرون (غوادالاخارا) 44,330 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 استاد NRG، هيوستن 68,311 ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 ملعب سوفي (لوس أنجلوس) 69,650 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا 65,827 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 لومن فيلد، سياتل 65,123

ما هو جدول مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026؟