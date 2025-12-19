كيفية شراء تذاكر مباريات المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 2025: الأسعار والمواعيد والملاعب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى المغرب، مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON) في 21 ديسمبر، في نسخة تُعد من الأكثر ترقبًا في تاريخ المسابقة. ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وطنيًا يتنافسون على اللقب الأغلى في القارة، وسط أجواء تجمع بين المهارة العالية، التكتيك الذكي، والإثارة التي لا تخلو من الدراما الكروية.

ويبرز المنتخب المغربي، البلد المضيف، كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب. فقد أكد “أسود الأطلس” مكانتهم كقوة كروية عالمية بعد سلسلة من العروض القوية، ليتصدروا تصنيف أفريقيا والعالم العربي ويحتلوا المركز 11 عالميًا، ما يجعلهم فريقًا قادرًا على خطف الأضواء وتقديم لحظات استثنائية في كل مباراة.

ومع تزايد الحماس، يسعى المشجعون لحجز أماكنهم في المدرجات ومتابعة المباريات عن قرب، ما يجعل التخطيط المسبق وشراء التذاكر مبكرًا أمرًا ضروريًا. في هذا الدليل، تستعرض GOAL كل ما تحتاج معرفته حول مواعيد المباريات، أسعار التذاكر، الملاعب المستضيفة، وأهم النصائح لضمان تجربة مشاهدة لا تُنسى.

ما هي الفرق المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025؟

من المنتظر أن تخوض 24 منتخبًا وطنيًا صراعًا قويًا على المجد القاري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يسعى الجميع لرفع الكأس الأغلى في أفريقيا والتتويج بلقب بطل القارة. ومع اكتمال قرعة دور المجموعات، باتت ملامح المنافسة واضحة منذ الجولة الأولى، مع مجموعات تعد بمواجهات مثيرة وحافلة بالندية.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025:

المجموعة الأولى (A): المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر

المجموعة الثانية (B): مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي

المجموعة الثالثة (C): نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا

المجموعة الرابعة (D): السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا

المجموعة الخامسة (E): الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان

المجموعة السادسة (F): كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق

ومن المنتخبات العملاقة مثل المغرب، مصر ونيجيريا، إلى المنتخبات الطموحة الصاعدة كجزر القمر وموزمبيق، تبدو البطولة مفتوحة على جميع الاحتمالات. جماهير الكرة الأفريقية على موعد مع مواجهات مشتعلة، لحظات حاسمة، ودراما كروية لا تخلو من المفاجآت، في سباق محموم لحجز مقاعد في الأدوار الإقصائية.

متى ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025؟

تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، على مدى ما يقارب أربعة أسابيع من المنافسة القوية، حيث تتصارع نخبة المنتخبات الأفريقية على لقب بطل القارة وهيمنة كروية منتظرة.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب المغربي في المجموعة الأولى (A) إلى جانب منتخبات جزر القمر، مالي، وزامبيا. ومن المقرر أن يخوض “أسود الأطلس” جميع مباريات دور المجموعات في العاصمة الرباط، وتحديدًا على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، أحد أبرز الملاعب المستضيفة للبطولة.

وفيما يلي مواعيد مباريات المنتخب المغربي في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2025:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 21 ديسمبر 2025، 19:00 بتوقيت غرينتش المغرب ضد جزر القمر مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي التذاكر 25 ديسمبر 2025، 19:00 بتوقيت غرينتش المغرب ضد مالي مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي التذاكر 29 ديسمبر 2025، 19:00 بتوقيت غرينتش المغرب ضد زامبيا مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي التذاكر

تتوقع الجماهير مباريات مثيرة، حيث يسعى المغرب إلى فرض هيمنته على أرضه وتأمين مكان له في الأدوار النهائية.

كيف تشتري تذاكر كأس الأمم الأفريقية للمغرب؟

تتوفر تذاكر كأس الأمم الأفريقية 2025 بأسعار متنوعة لتناسب جميع المشجعين. تبدأ تذاكر الدخول العام من 210 درهم مغربي (≈ 23 دولارًا أمريكيًا) للمقاعد المميزة، و150 درهمًا مغربي (≈ 16 دولارًا أمريكيًا) للأقسام العادية. أما التذاكر الأكثر توفيرًا، بما في ذلك الخيارات العائلية ومقاعد الوصول الميسر، فتبدأ من 90 درهمًا مغربي (≈ 10 دولارات أمريكية).

مع تزايد الطلب، قد يصبح الحصول على التذاكر عبر القنوات الرسمية تحديًا. ولهذا، يلجأ بعض المشجعين إلى منصات إعادة البيع الموثوقة مثل Ticombo للعثور على مقاعد متاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار في السوق الثانوية قد تكون أعلى، خصوصًا لمباريات دور المجموعات والمباريات الحاسمة.

أما عشاق التجربة الفاخرة، فلا تزال باقات الضيافة الرسمية متوفرة، حيث تضمن هذه الباقات مقاعد VIP ومزايا حصرية مثل خدمات الطعام، الوصول إلى الكواليس، وتجربة مميزة لا تُنسى طوال البطولة.

أين ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025؟

تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في ست مدن مغربية، مستخدمة تسعة ملاعب تم بناؤها حديثًا أو تحديثها لتلبية أعلى المعايير الدولية. وستستضيف هذه الملاعب مباريات البطولة من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، مع توفير مرافق عالمية المستوى لكل من اللاعبين والجماهير.

الملاعب المستضيفة وسعتها:

ملعب الأمير مولاي عبد الله (الرباط): 68,700 متفرج

ملعب مولاي حسن (الرباط): 22,000 متفرج

ملعب البريد (الرباط): 18,000 متفرج

الملعب الأولمبي الملحق (الرباط): 21,000 متفرج

ملعب بن بطوطة (طنجة): 75,000 متفرج

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء): 45,000 متفرج

ملعب أدرار (أكادير): 45,000 متفرج

ملعب مراكش (مراكش): 45,000 متفرج

ملعب فاس (فاس): 45,000 متفرج

مع هذه البنية التحتية المتميزة، يضمن AFCON 2025 تجربة استثنائية للمشجعين، تجمع بين الإثارة الكروية والمرافق الحديثة لضمان أقصى درجات الراحة والمتعة.