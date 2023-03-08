فيجورست يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهزيمة الساحقة من ليفربول!

ماذا فعل فيجورست أغضب جماهير مانشستر يونايتد!

أثار لاعب مانشستر يونايتد، فوتر فيجورست، الجدل على مواقع الاجتماعي، عقب مباراة فريقه أمام ليفربول.

وانهزم مانشستر يونايتد، من ليفربول بسباعية نظيفة، في الجولة ال 26، من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وانتشر عقب انتهاء المباراة، فيديو للاعب مانشستر يونايتد، فيجورست، وهو يلمس شعار نادي ليفربول، في نفق الطريق إلى ملعب المباراة، مما جعل الجماهير الغاضبة تستنكر ما فعل.

فغرد شخص قائلًا:" ماذا يفعل؟ إنه أنفيلد!" وآخر أضاف:" لابد أن يعود إلى بيرنلي بسبب هذا التصرف".

وانضم فيجورست إلى مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة لعام واحد فقط، شارك مع الشياطين الحمر في مباراتين فقط.