فيديو | كاد يقتل أباه من الفرحة.. رد فعل هالاند العنيف على هدف ألفاريز!

أحمد مجدي
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Julian Alvarez, Erling Haaland Manchester CityGetty Images
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احتفال صاخب من النرويجي بعد تسجيل فريقه في الشوط الأول..

لم يكن الجنون حاضرًا بقوة فقط في ملعب الاتحاد بقمة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الشوط الأول، فالمدرجات اشتملت على جنون من نوع خاص.

ذلك هو الجنون الذي تميز به النرويجي إرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي، الذي رغم غيابه عن المباراة بداعي الإصابة، واصل صناعة الحدث.

فبعد هدف التعادل الذي أحرزه زميله جوليان الفاريز في الشوط الأول، شوهد هالاند في رد فعل عنيف ولا يخلو من الطرافة.

هالاند شوهد وهو يحتفل بفرحة عارمة لم تخل من العنف، بدأ في دفع أبيه ألفي هالاند وضربه بيديه في سعادة عارمة وبعنف، النرويجي بدا متحمسًا جديدًا كي ينجز رفاقه المهمة ويتغلبوا على ليفربول.

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  • 15%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
134718 الأصوات

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