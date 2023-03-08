Footballco تُطلق النسخة العربية لمنصة INDIVISA المهتمة بكرة القدم النسائية

تسعد Footballco بالإعلان عن إطلاق نسخة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ـ MENA لمنصة INDIVISA المتخصصة في تغطية الكرة النسائية والتي انطلقت نسختها العالمية

INDIVISA هي علامة متخصصة في كرة القدم النسائية تستهدف جميع مستويات اللعبة وهي في الأصل كلمة لاتينية تعني غير قابل للانقسام، ما يأتي ليكرس شمولية لعبة كرة القدم وتوسعها على جميع فئات المُجتمع وأجناسه.

وبعد النجاح الذي حققته النسخة العالمية باللغة الإنجليزية قررت Footballco تكرار التجربة في الوطن العربي، حيث تعرف لعبة كرة القدم تطورًا كبيرًا وملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وستسلط INDIVISA- MENA الضوء على كرة القدم النسائية في المنطقة العربية لتكون منبرًا مخصصًا للكرة النسائية العربية، وذلك يشمل التركيز على الأندية واللاعبات والجماهير وكل مكونات اللعبة، مع تغطية متواصلة لأبرز الأحداث والغوص في قلب رحلة التطور الكبير الذي تعرفه اللعبة في المنطقة.

وستسعى INDIVISA- MENA للتنقيب عن قصص لاعبات كرة القدم العرب لسرد قصص كفاحهن ونجاحاتهن الملهمة، كما ستحرص على دعم الإنجازات الكبيرة التي تعرفها كرة القدم النسائية في المنطقة، كتأهل مُنتخب المغرب لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزلندا 2023 أو انطلاق الدوري الاحترافي للكرة السعودية في المملكة العربية السعودية.

وستحرص INDIVISA- MENA على تقريب المتابعين من عالم لاعبات كرة القدم العرب عن طريق لقاءات خاصة.

ومحتوى فريد من نوعه يشبه صاحبات القصص المسرودة من أجل تشجيع اللاعبات والفتيات اللواتي يحلمن بركل الكرة، كما ستهتم المنصة بأخبار اللاعبات في جميع أنحاء العالم.

ولن تكتف بالتغطية على مستوى المنطقة العربية فقط سيكون هناك جزء مخصص لكرة قدم السيدات العالمية من أخبار ومباريات ومشاركة لقصص ملهمة في حاضر وماضي كرة القدم النسائية.

وستتواجد INDIVISA- MENA عبر "إنستجرام" و"تيك توك" وستتوسع إلى "تويتر" ثم فيسبوك في الأشهر القليلة المقبلة مع هدف إطلاق موقع رسمي في المستقبل.

كل هذا وأكثر من أجل تحقيق الهدف المنشود: تمكين النساء اللواتي يعشقن كرة القدم في العالم العربي متابعة وممارسة.