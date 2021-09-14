فيفا 22: بنزيما وكورتوا وكاسيميرو الأعلى وتراجع هازارد في تقييمات ريال مدريد
بدأت شركة EA Sports، المنتجة للعبة فيفا الشهيرة الكشف عن طاقات اللاعبين في فيفا 22، والمنتظر صدورها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
وينتظر الجميع صدور اللعبة، لخوض تجربة اللعب بريال مدريد، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ويتواجد في صفوفه كوكبة من أفضل اللاعبين.
ويتصدر قائمة أفضل لاعبي ريال مدريد في فيفا 22، ثلاثة لاعبين هم كاسيميرو، تيبو كورتوا، بالإضافة إلى المهاجم كريم بنزيما.
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وسيعرض لكم موقع جول، تقييمات لاعبي ريال مدريد في فيفا 22 بشكل رسمي، في التقرير التالي.
تقييمات بطاقات لاعبي ريال مدريد في فيفا 22
كما ذكرنا سابقًا يتصدر الثلاثي كاسيميرو، وكورتوا، وبنزيما الترتيب إذ تكون بطاقة كل منهم 89، ويأتي خلفهم توني كروس وتكون بطاقته بطاقة 88، بينما تراجعت بطاقة إيدين هازارد إلى تقييم 85.
|اللاعب
|المركز
|التقييم
|كاسيميرو
|CDM
|89
|كريم بنزيما
|CF
|89
|تيبو كورتوا
|GK
|89
|توني كروس
|CM
|88
|لوكا مودريتش
|CM
|87
|إيدين هازارد
|LW
|85
|داني كارباخال
|RB
|85
|دافيد ألابا
|CB
|84
|ماركو أسينسيو
|RW
|83
|فيرلاند ميندي
|LW
|83
|فيدي فالفيردي
|CM
|83
|جاريث بيل
|RW
|82
|إيدير ميليتاو
|CB
|82
|إيسكو
|CAM
|82
|ناتشو فيرنانديز
|CB
|81
|لوكاس فاسكيز
|RW
|81
|فينيسيوس جونيور
|LW
|80
|مارسيلو
|LB
|80
|رودريجو
|RW
|79
|لوكا يوفيتش
|ST
|79
|إدواردو كامافينجا
|CM
|78
|خيسوس فاييخو
|CB
|75
|أندري لونين
|GK
|74
ما هو موعد صدور فيفا 22؟
موعد نزول فيفا 22 هو يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.
سعر النسخة العادية من فيفا 22 على أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس هو 59.99 دولار أمريكي، أي حوالي 225 ريالًا سعوديًا، وهو نفس سعرها على أجهزة الكمبيوتر، أما سعرها على نينتيندو فهو 49.99 دولار أي حوالي 188 ريالًا.
نسخة Ultimate FIFA 22 أكبر من هذا، وهي متوفرة على جميع الأجهزة باستثناء النينتيندو، وسعرها لا يختلف باختلاف الجهاز وهو 99.99 دولار أي 375 ريالًا سعوديًا.
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