تستعد كأس الأمم الأفريقية 2025 لإشعال أجواء كرة القدم الأفريقية مجددًا، مع انطلاق البطولة في 21 ديسمبر بالمغرب. وتجمع البطولة 24 منتخبًا وطنيًا في منافسات حامية، تقدم مزيجًا من الإثارة، اللحظات التاريخية، والمباريات التي لا تُفوَّت، حيث يتنافس الجميع على أكبر لقب دولي في أفريقيا.

ويبرز منتخب مصر كأحد أبرز المنافسين على اللقب، حاملًا معه رقمًا قياسيًا من سبعة ألقاب قارية وتجربة كبيرة في البطولات القارية. وبفضل مزيج من الخبرة والجودة، تم إعداد الفراعنة لتحمل الضغط وتقديم أفضل أداء في اللحظات الحاسمة، مما يجعلهم خصمًا قويًا لا يُستهان به.

ولعشاق متابعة مصر مباشرة من الملاعب، يصبح التخطيط المبكر ضرورة لا غنى عنها. يغطي هذا الدليل من GOAL كل ما تحتاج معرفته حول مواعيد المباريات، الملاعب، أسعار التذاكر، ونصائح الشراء، لضمان ألا تفوتك أي لحظة من أحداث كأس الأمم الأفريقية 2025.

ما هي الفرق المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025؟

من المقرر أن تخوض 24 منتخبًا وطنيًا صراعًا محتدمًا على المجد القاري في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يسعى كل فريق لرفع الكأس المرموقة والتتويج بلقب بطل أفريقيا.

وقد أسفرت قرعة دور المجموعات عن مجموعات مثيرة تعد بمواجهات قوية منذ الجولة الأولى:

المجموعة أ: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر

المجموعة ب: مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي

المجموعة ج: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا

المجموعة د: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا

المجموعة هـ: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان

المجموعة و: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق

متى ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025؟

تُقام كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، حيث ستستمر المنافسات الشرسة لنحو أربعة أسابيع، بمشاركة أفضل المنتخبات الوطنية في القارة للتنافس على أكبر لقب كروي في أفريقيا.

أسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع مصر في المجموعة B إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا، أنغولا، وزيمبابوي، في مجموعة تعد بمواجهات حامية ومثيرة، مع سعي الفراعنة لإضافة لقب آخر إلى تاريخهم الكروي الحافل.

وستُقام جميع مباريات مصر في دور المجموعات في مدينة أغادير على ملعب أدرار، حيث ينتظر الجمهور دعمًا حماسيًا ومباريات كروية حاسمة منذ صافرة البداية.

وفيما يلي جدول مباريات مصر في دور المجموعات:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 22 ديسمبر 2025، الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش مصر ضد زيمبابوي استاد أدرار، أغادير التذاكر 26 ديسمبر 2025، الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش مصر ضد جنوب أفريقيا استاد أدرار، أغادير التذاكر 29 ديسمبر 2025، الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش مصر ضد أنغولا استاد أدرار، أغادير التذاكر

كيف يمكنني شراء تذاكر كأس الأمم الأفريقية 2025؟

تتوفر تذاكر كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدة فئات سعرية لتناسب جميع المشجعين. تبدأ الأسعار الرسمية من CAF من حوالي 100 درهم (≈ 11 دولارًا أمريكيًا) لمباريات الدور الأول، وتصل الفئات الأعلى إلى 400 درهم حسب المقاعد وأهمية المباراة. ومع تقدم البطولة، ترتفع الأسعار، حيث تصل تذاكر ربع النهائي إلى نحو 600 درهم مغربي، بينما تبلغ أسعار نصف النهائي والنهائي900 درهم للمقاعد الفئة العليا.

مع الطلب المرتفع، خصوصًا على مباريات الفرق الشهيرة مثل مصر، المغرب ونيجيريا، غالبًا ما تنفد التذاكر خلال ساعات قليلة من طرحها. ويمكن للمشجعين المتحمسين الحصول على مقاعد عبر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub وTicombo، مع مراعاة أن الأسعار في السوق الثانوية غالبًا ما تكون أعلى من القيمة الأصلية بسبب الإقبال الكبير.

أين ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025؟

تستضيف ست مدن مغربية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025)، على تسعة ملاعب تم بناؤها حديثًا أو تحديثها لتلبي أعلى المعايير الدولية. وستشهد البطولة جميع المباريات من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، مع توفير مرافق عالمية المستوى للاعبين والجماهير على حد سواء، لضمان تجربة كروية مميزة لا تُنسى.

ملعب الأمير مولاي عبد الله (الرباط) - 68,700

ملعب مولاي حسن (الرباط) - 22,000

ملعب البريد (الرباط) - 18,000

ملعب الملحق الأولمبي (الرباط) - 21,000

ملعب بن بطوطة (طنجة) - 75,000

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء) - 45,000

ملعب أدرار (أكادير) - 45,000

ملعب مراكش (مراكش) - 45,000

ملعب فاس (فاس) - 45,000