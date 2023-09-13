EA SPORTS FC 24 تكشف عن تقييمات أفضل لاعبي دوري روشن السعودي

عصر جديد من التقييمات من بطولة مهارات عالمية، مدعوم بأساليب اللعب والبيانات

قامت Electronic Arts اليوم بالكشف عن التقييمات الكاملة لأفضل لاعبي دوري روشن السعودي في EA SPORTS FC 24، ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن تقييمات عالمية للاعبين من أكبر الدوريات في العالم.

سيتمتع جميع اللاعبين في FC 24 بواقعية ملموسة في طور Ultimate Team بناءً على أدائهم الواقعي، وستعكس التقييمات هذا الأداء، ليبدأ بذلك عصر جديد للتقييمات والاحتفال بأساليبهم الفريدة في اللعب. ومع النمو المستمر لعدد اللاعبين في اللعبة – والذي يقترب الآن من 20,000 – يتمتع عشاق اللعبة الآن بخيارات لفرقهم في Ultimate Team أكثر من أي وقت مضى.

قائمة أفضل 24 لاعب في دوري روشن السعودي:

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الترتيب اللاعب التقييم العام الفريق 1 كريم بنزيما 90 الاتحاد 2 نيمار 89 الهلال 3 سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 86 الهلال 4 ساديو ماني 86 النصر 5 كريستيانو رونالدو 86 النصر 6 رياض محرز 86 الأهلي 7 نجولو كانتي 86 الاتحاد 8 ياسين بونو 85 الهلال 9 كاليدو كوليبالي 84 الهلال 10 روبين نيفيز 84 الهلال 11 فابيينو 84 الاتحاد 12 مارسيلو بروزوفيتش 83 النصر 13 سيكو فوفانا 82 النصر 14 فرانك كيسييه 82 الأهلي 15 روبرتو فيرمينو 82 الأهلي 16 إدواردو ميندي 82 الأهلي 17 مالكوم 81 الهلال 18 أندرسون تاليسكا 81 النصر 19 الان سانت-ماكسيمين 81 الأهلي 20 دافيد أوسبينا 80 النصر 21 إيبانييز 80 الأهلي 22 جوردان هندرسون 80 الاتفاق 23 ألكسندر ميتروفيتش 79 الهلال 24 أليكس تيليس 79 النصر

EA Sports

EA Sports

قائمة أفضل 24 لاعب ولاعبة على مستوى العالم:

الترتيب اللاعب التقييم العام الدوري 1 كليان مبابي 91 الدوري الفرنسي 2 أليكسيا بوتياس 91 الدوري الإسباني للسيدات 3 إرلينج هالاند 91 الدوري الإنجليزي 4 كيفين دي بروينه 91 الدوري الإنجليزي 5 أيتانا بونماتي كونكا 90 الدوري الإسباني للسيدات 6 ليونيل ميسي 90 الدوري الأمريكي 7 سام كير 90 الدوري الإنجليزي للسيدات 8 كريم بنزيما 90 دوري روشن السعودي 9 تيبو كورتوا 90 الدوري الإسباني 10 هاري كين 90 الدوري الألماني 11 كارولين هانسن 90 الدوري الإسباني للسيدات 12 روبرت ليفاندوفسكي 90 الدوري الإسباني 13 محمد صلاح 89 الدوري الإنجليزي 14 كاديدياتو دياني 89 الدوري الفرنسي للسيدات 15 ماريا بيلار ليون سيبريان 89 الدوري الإسباني للسيدات 16 روبين دياش 89 الدوري الإنجليزي 17 فينيسيوس جونيور 89 الدوري الإسباني 18 رودريجو هيرنانديز 89 الدوري الإنجليزي 19 نيمار 89 دوري روشن السعودي 20 أليكس مورجان 89 الدوري الأمريكي للسيدات 21 مارك أندريه تير شتيجن 89 الدوري الإسباني 22 فيرجيل فان دايك 89 الدوري الإنجليزي 23 أليسون بيكر 89 الدوري الإنجليزي 24 آدا هيجيربرج 89 الدوري الفرنسي للسيدات

كشفت EA SPORTS FC 24 مؤخرًا عن عدد من التقنيات الحديثة التي تُقدم واقعية لم تُعهد في الملعب الافتراضي من قبل، تتضمن أساليب اللعب PlayStyles والتي ترتقي بتجربة اللعب لأبعد من مجرد التقييمات لتسلط الضوء على أساليب اللعب الفريدة والسلوكيات الحقيقة للاعبين على أرض الملعب.

وتم الكشف عن اللائحة الكاملة لتقييمات جميع اللاعبين في FC 24 بتاريخ 15 سبتمبر.

ستتوفر EA SPORTS FC 24 للعب بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وسيبدأ الوصول المبكر لأصحاب نسخة Ultimate يوم 22 سبتمبر.