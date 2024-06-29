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Cristiano Ronaldo Portugal Jan Oblak Slovenia(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الدور الثاني لحساب دور الـ 16ستجمع كلًا من البرتغال وسلوفينيا.

البرتغال احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة التي ضمت تركيا وجورجيا والتشيك، بينما احتلت سلوفينيا المركز الثالث في مجموعتها.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الإثنين 1 يوليو 2024 على ملعب دوتش بانك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
البرتغال - سلوفينياالإثنين 1 يوليو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 2دوتش بانك باركحفيظ دراجي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام سلوفينيا في يورو2024

التشكيل| 4-4-2
حراسة المرمىديوجو كوستا
خط الدفاعنونو مينديش - بيبي - روبن دياش - جواو كانسيلو
خط الوسطفيتينيا - بالينيا - برونو فيرنانديش - برناردو سيلفا
خط الهجومرافاييل لياو - كريستيانو رونالدو
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