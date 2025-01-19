ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي ولو أن الصدارة تبدو تتراوح بين الهلال والاتحاد لكن "الراقي" يريد التشبث بآماله كاملة.

في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الاتفاق فريق الأهلي، وسط أهداف أخرى تمامًا للضيوف الذين يريدون تحسين مركزهم الحادي عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 20 يناير 2025 على ملعب نادي الاتفاق.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS، وتحديداً على قناة SSC Extra 1 HD.

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كيف تشاهد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".