برعاية بيكيه .. رئيس بيرو يهنىء بطل كأس العالم لـ"البالونات"

المسابقة حصلت على متابعة جماهيرية هائلة

مسابقة غريبة من نوعها، فاز بها فرانشيسكو دي لا كروز، الشاب البيروفي، برعاية النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

المدافع المخضرم قام بتنظيم "كأس العالم للبالونات"، بالمشاركة مع إيباي يانوس أحد أشهر الشخصيات على موقع "تويتش" الشهير.

دي لا كروز البالغ من العمر 18 سنة حصل على الجائزة بعد منافسة مع 32 متسابقًا من دول مختلفة على مدار الأسابيع الماضية.

ونجح دي لاكروز في الفوز على البلغاري تسيتيفان ملادينوف في دور الـ 32، والمنغولي جيرلت أود تسيرينوروف في دور الـ16 ، والأرجنتيني إيليان بارادو في ربع النهائي ، والإسباني يان فرانكيسا في الدور قبل النهائي والثالث، ثم الألماني يان سبيس في النهائي.

وتعتمد هذه اللعبة على تنافس لاعبين في غرفة مغلقة، على أن يحاول كل منهما منع البالون من الاصطدام بالأرض، بوجود حكم محايد لإدارة المباراة.

Revive los últimos segundos de la final que ha coronado a Perú como campeona del mundo! Enhorabuena @efedufran #BalloonWorldCup pic.twitter.com/cY36WikPTp — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) October 14, 2021

ومن جانبه قام بيدرو كاستيلو رئيس بيرو بتهنئة دي لا كروز على الفوز بهذه البطولة قائلًا:"أهنئ فرانشيسكو دي لا كروز على هذا التمثيل الجدير للبلد ولجعل اسم بيرو يظهر بصوت عالٍ في هذه المسابقة العالمية، عظيم وبطل".

Felicito a Francesco de la Cruz por esta digna representación del país y hacer sentir que se oiga fuerte el nombre del Perú en esta competencia mundial. ¡Grande, campeón! #BalloonWorldCup https://t.co/chseXTOJ41 — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 15, 2021

يذكر أن بث هذه البطولة الخاصة كان يحظى بمتابعة هائلة من الجماهير، حيث وصل إلى 600000 شخص على منصة تويتش الشهيرة.