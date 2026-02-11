Goal.com
مباشر
Dominic Solanke of Tottenham Hotspur scores an own-goal during the Premier League matchGetty Images
أسعار تذاكر مباراة توتنهام ضد أرسنال تبدأ من 130 جنيه إسترليني
GOAL

كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

لا تفوتك تذاكر أحد أكبر مباريات الديربي في الدوري الإنجليزي الممتاز

بالنسبة لجماهير أرسنال وتوتنهام هوتسبير، لا شيء يشعل الحماس مثل ديربي شمال لندن، أحد أقوى وأشهر الديربيات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه المواجهة تتجاوز مجرد مباراة كرة قدم؛ فالفوز فيها ضروري لكلا الفريقين. والانتصار على الغريم التقليدي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ويزيد من فخر وحماس الجماهير التي تساند فريقها بشغف داخل الملعب وخارجه.

وقبل انطلاق القمة المرتقبة، يقدّم لك GOAL كل المعلومات المهمة التي تحتاجها، بما في ذلك كيفية شراء تذاكر ديربي شمال لندن، أسعار التذاكر، وأفضل طرق الحجز، لتتمكن من تأمين مقعدك والاستمتاع بالأجواء مباشرة من المدرجات.

أسعار تذاكر مباراة توتنهام ضد أرسنال تبدأ من 130 جنيه إسترلينياشترِ تذكرتك الآن!

متى ستقام المباراة القادمة بين أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

التاريخالمباراة (بداية المباراة - بتوقيت لندن)المكانالتذاكر
الأحد، 22 فبراير أرسنال ضد توتنهام (4:30 مساءً)استاد توتنهامالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

قد يكون شراء تذاكر مباريات توتنهام هوتسبير مباشرةً من النادي وبدون عضوية أمرًا ممكنًا في بعض المباريات، لكن ذلك يحدث نادرًا للغاية، وغالبًا ما تنفد التذاكر خلال وقت قصير جدًا.

في معظم الحالات، يتم حجز جميع تذاكر يوم المباراة مسبقًا من قِبل أعضاء برنامج العضوية الرسمي للنادي، سواء One Hotspur أو One Hotspur +، مما يجعل الاشتراك في إحدى العضويتين الخيار الأكثر أمانًا لضمان الحصول على مقعد في الملعب.

عضوية One Hotspur (الأساسية)

تُعد One Hotspur عضوية الدخول الأساسية والمفتوحة للجميع، وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم الواحد.

توفر هذه العضوية أولوية مبكرة لشراء تذاكر توتنهام قبل طرحها للجمهور العام، مما يزيد من فرصك في تأمين تذكرتك للمباراة.

عضوية One Hotspur +

إذا كنت ترغب في مزايا إضافية وفرص أكبر للحصول على التذاكر، يمكنك الاشتراك في One Hotspur + مقابل 55 جنيهًا إسترلينيًا للموسم. وتشمل المزايا:

نافذة أولوية إضافية لمدة 24 ساعة لحجز التذاكر

أولوية أعلى في الطلب على المباريات الكبرى

الانضمام إلى قائمة انتظار التذكرة الموسمية (Season Ticket)

مزايا حصرية أخرى مخصصة لجماهير السبيرز

شراء التذاكر من السوق الثانوي

إلى جانب البيع الرسمي عبر الموقع الإلكتروني للنادي، يمكن للمشجعين شراء تذاكر توتنهام من السوق الثانوي عند نفاد التذاكر الأصلية.

وتُعد منصة StubHub من أبرز الخيارات الموثوقة لشراء التذاكر عبر قنوات بديلة، خاصةً للمباريات التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.

أسعار تذاكر مباراة توتنهام ضد أرسنال تبدأ من 130 جنيه إسترلينياشترِ تذكرتك الآن!

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMGetty Images

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر توتنهام هوتسبير لكل مباراة على حدة في ملعب توتنهام هوتسبير، فإن أسعار التذاكر للبالغين عند الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي للنادي تتراوح بين 38 و109 جنيهات إسترلينية.

تختلف الأسعار حسب قوة المنافس وفئة المباراة وموقع المقعد داخل الملعب لذلك، كلما كانت المباراة أكبر والمقاعد أفضل، ارتفع السعر.

الفئة A (من 71 إلى 109 جنيهات إسترلينية)

تشمل المباريات الكبرى ذات الطلب المرتفع، مثل:

أرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

الفئة B (من 49 إلى 96 جنيهًا إسترلينيًا) تشمل:

أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، ليدز يونايتد، نوتنغهام فورست، وست هام

الفئة C (من 38 إلى 81 جنيهًا إسترلينيًا) تشمل:

بورنموث، بيرنلي، سندرلاند، وولفرهامبتون

أسعار مخفّضة (Concessions)

يوفر النادي خصومات خاصة لفئات معينة من المشجعين، وتشمل:

كبار السن (فوق 65 عامًا): من 19 إلى 54 جنيهًا إسترلينيًا

الشباب (18–21 عامًا): من 28.50 إلى 81.50 جنيهًا إسترلينيًا

الناشئون (أقل من 18 عامًا): من 19 إلى 54 جنيهًا إسترلينيًا

تساعد هذه الفئات المخفّضة العائلات والمشجعين الشباب على حضور المباريات بتكلفة أقل.

لضمان أفضل سعر وتوافر رسمي، يُنصح دائمًا بمتابعة بوابة التذاكر الرسمية لنادي توتنهام بانتظام لمعرفة أحدث المعلومات حول المواعيد والأسعار والتوافر.

وفي حال نفاد التذاكر من المصدر الرسمي، يمكنك اللجوء إلى السوق الثانوي عبر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار حاليًا من 130 جنيهًا إسترلينيًا حسب الطلب على المباراة.

ما هي باقات الضيافة المتاحة لمباراة أرسنال وتوتنهام؟

أبطأ مقارنةً بالتذاكر التقليدية في السوقين الأساسي والثانوي، مما يجعلها حلًا عمليًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

 المقاعد الفاخرة (تبدأ من 249 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

استمتع بمشاهدة المباراة في أجواء راقية ومريحة، مع إمكانية الدخول إلى الصالات والحانات الحصرية قبل وبعد اللقاء، بالإضافة إلى الجلوس في بعض من أفضل المقاعد في الملعب لمتابعة كل لحظة عن قرب.

المقصورة الإعلامية (تبدأ من 399 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

تقع بالقرب من مدرج الجنوب، وتجمع بين الخصوصية، الراحة، وتناول الطعام الخاص مع زاوية مشاهدة مميزة وفريدة للمباراة.

ستراتوس (تبدأ من 349 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

استمتع بإطلالات خلابة على أرضية الملعب وعلى أفق لندن من أعلى نقطة في الاستاد، مع خدمة طعام راقية وأجواء ترفيهية تشمل موسيقى حية من منسقي الأغاني (DJ).

الأجنحة الخاصة (تبدأ من 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

توفر لك خصوصية الأجنحة الفاخرة مع تجربة طعام مميزة وأجواء مطعم راقٍ، إلى جانب مقاعد ممتازة لمشاهدة المباراة بأفضل زاوية.

غرفة الملابس (تبدأ من 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

تجربة فريدة خلف الكواليس داخل غرفة ملابس الفريق المستضيفة لمباريات NFL في لندن، حيث تتحول المساحة إلى أجواء ضيافة حصرية تمنحك إحساس اللاعبين المحترفين، مع الاستمتاع بإثارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

باقات المطاعم (تبدأ من 399 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

استاد Stadium Social

تجربة طعام مستوحاة من المطبخ المتوسطي داخل قلب الملعب، تجمع بين الأجواء الحيوية والمذاق المميز.

مطعم The Residency Grill

مطعم فاخر يقدم قائمة طعام عالية الجودة في مساحة أنيقة التصميم، مع تخصيص مقاعد ممتازة لضمان تجربة يوم مباراة لا تُنسى.

المباريات الكبرى والمواجهات القوية عادةً ما تشهد طلبًا مرتفعًا، وقد تنفد باقات الضيافة لتوتنهام بسرعة. لذلك، يُنصح بمتابعة قسم الضيافة في الموقع الرسمي للنادي باستمرار للاطلاع على التوافر والأسعار وحجز مقعدك مبكرًا.

أسعار تذاكر مباراة توتنهام ضد أرسنال تبدأ من 130 جنيه إسترلينياشترِ تذكرتك الآن!

مواعيد مباريات توتنهام هوتسبير القادمة

فيما يلي يمكنك الاطلاع على جدول مباريات توتنهام هوتسبير القادمة في موسم 2025/2026، بما يشمل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع البطولات الأخرى.

التاريخالمباراةالمكانالبطولةالتذاكر
الثلاثاء، 10 فبرايرتوتنهام ضد نيوكاسلاستاد توتنهامالدوري الإنجليزيالتذاكر
الأحد، 22 فبرايرتوتنهام ضد أرسنالاستاد توتنهامالدوري الإنجليزيالتذاكر
الأحد، 1 مارستوتنهام ضد فولهاماستاد توتنهامالدوري الإنجليزيالتذاكر
الخميس، 5 مارستوتنهام ضد كريستال بالاساستاد توتنهامالدوري الإنجليزيالتذاكر
الأحد، 15 مارستوتنهام ضد ليفربولاستاد أنفيلدالدوري الإنجليزيالتذاكر
الأحد، 22 مارستوتنهام ضد نوتينغهام فوريستاستاد توتنهامالدوري الإنجليزيالتذاكر

مواعيد مباريات أرسنال القادمة

فيما يلي يمكنك الاطلاع على جدول مباريات أرسنال القادمة في موسم 2025/2026، بما يشمل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع البطولات الأخرى.

التاريخالمباراةالمكانالبطولةالتذاكر
الأحد، 12 فبرايرأرسنال ضد برينتفوداستاد جي تك كوميونيتيالدوري الإنجليزيالتذاكر
الأحد، 15 فبرايرأرسنال ضد ويغاناستاد الإماراتكأس الاتحاد الانجليزيالتذاكر
الأحد، 18 فبرايرأرسنال ضد وولفزاستاد مولينيوالدوري الإنجليزيالتذاكر
الأحد، 22 فبرايرأرسنال ضد توتنهاماستاد توتنهامالدوري الإنجليزيالتذاكر
الخميس، 1 مارسأرسنال ضد تشيلسياستاد الإماراتالدوري الإنجليزيالتذاكر
الخميس، 4 مارسأرسنال ضد برايتوناستاد أمريكان إكسبريسالدوري الإنجليزيالتذاكر
الأحد، 15 مارسأرسنال ضد إيفرتوناستاد الإماراتالدوري الإنجليزيالتذاكر
الأحد، 22 مارسأرسنال ضد مانسيتياستاد ويمبلينهائي كأس الدوريالتذاكر

أسعار تذاكر مباراة توتنهام ضد أرسنال تبدأ من 130 جنيه إسترلينياشترِ تذكرتك الآن!

نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة بين توتنهام هوتسبير ضد أرسنال

التاريخالبطولةالنتائج
سبتمبر 2025الدوري الإنجليزيأرسنال ضد توتنهام (4-0)
يناير 2025الدوري الإنجليزيأرسنال ضد توتنهام (2-1)
سبتمبر 2024الدوري الإنجليزيأرسنال ضد توتنهام (0-1)
إبريل 2023الدوري الإنجليزيأرسنال ضد توتنهام (3-2)
سبتمبر 2023الدوري الإنجليزيأرسنال ضد توتنهام (2-2)
يناير 2023الدوري الإنجليزيأرسنال ضد توتنهام (2-0)
أكتوبر 2022الدوري الإنجليزيأرسنال ضد توتنهام (3-1)
مايو 2022الدوري الإنجليزيأرسنال ضد توتنهام (0-3)

ماذا يمكن أن نتوقع من مباراة توتنهام ضد أرسنال

يستضيف توتنهام هوتسبير ديربي شمال لندن المرتقب أمام أرسنال يوم 22 فبراير، في مباراة تُعد من أكثر مواجهات الموسم انتظارًا لجماهير الفريقين.

بالنسبة للسبيرز، كان الموسم الماضي من أغرب وأكثر المواسم تقلبًا في تاريخ النادي. فقد عاش المشجعون رحلة مليئة بالمشاعر المتناقضة، بين خيبات أمل قاسية ولحظات مجد لا تُنسى.

فبشكل مفاجئ، أنهى توتنهام الموسم في المركز السابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه في الوقت نفسه توّج بلقب الدوري الأوروبي (UEFA Europa League) في الشهر ذاته، محققًا أول لقب أوروبي للنادي منذ أكثر من 40 عامًا.

ورغم هذا الإنجاز القاري، لم يشفع النجاح للمدرب أنجي بوستيكوجلو، حيث تمت إقالته، ليتولى توماس فرانك المهمة قادمًا من برينتفورد.

ومع بداية الموسم الحالي، بدا وكأن السيناريو يتكرر من جديد بالنسبة لـ"الليليوايتس".

فعلى الصعيد الأوروبي، يقدم الفريق مستويات قوية في دوري أبطال أوروبا وتأهل مباشرة إلى دور الـ16، لكنه يواجه صعوبات واضحة محليًا. وقد يكون الفوز على الغريم أرسنال الدفعة المعنوية التي يحتاجها الفريق للانطلاق بقوة في النصف الثاني من الموسم.

على الجانب الآخر، يعيش أرسنال فترة رائعة على جميع الأصعدة.

فرغم أن الفريق اقترب من الألقاب في المواسم الماضية دون أن ينجح في حسمها، لا تزال جماهير "الجانرز" تؤمن بأن هذا الموسم قد يكون موسم الحصاد أخيرًا.

تاريخيًا، ومنذ أول مواجهة رسمية بين الفريقين عام 1909، تشير الإحصائيات إلى:

85 فوزًا لأرسنال

61 فوزًا لتوتنهام

52 تعادلًا

ورغم تقلب موازين القوى عبر السنوات، فإن الأفضلية مؤخرًا تميل لصالح أرسنال. فقد أنهى فريق ميكيل أرتيتا الموسم الماضي متقدمًا بفارق 36 نقطة كاملة عن توتنهام، كما حقق أربعة انتصارات متتالية في الديربي.

وكانت آخر مواجهة على ملعب الإمارات في نوفمبر قد انتهت بفوز كبير لأرسنال بنتيجة 4-1، مع تسجيل إيبيريتشي إيزي ثلاثية رائعة.

أسعار تذاكر مباراة توتنهام ضد أرسنال تبدأ من 130 جنيه إسترلينياشترِ تذكرتك الآن!

أسئلة الأكثر شيوعًا

شراء تذاكر أرسنال مباشرة من النادي معروف بأنه أمر صعب للغاية، إذ نادرًا ما تُطرح التذاكر للبيع لغير الأعضاء. في عام 2022، انتقل أرسنال إلى نظام الاقتراع (Ballot System)، مما يعني عدم وجود فترة بيع تقليدية يمكن أن تُنفد فيها التذاكر بسرعة. يجب على الأعضاء المشاركة في الاقتراع، الذي يُفتح عادةً قبل 6 إلى 8 أسابيع من المباراة ويستمر حوالي أربعة أيام، إذا كانوا يطمحون لشراء تذاكر المباريات. وغالبًا ما يكون عدد المتقدمين للاقتراع أكبر بكثير من عدد المقاعد المتاحة، مما يجعل الأمر يشبه يانصيبًا ذو احتمالات منخفضة. وخلال موسم 2024/25، بلغ متوسط معدل نجاح الأعضاء العاديين (Red Members) في الاقتراعات 9% فقط، وانخفض هذا المعدل إلى 7% في ديربي شمال لندن.

كقاعدة عامة، تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لأرسنال لا تُطرح للبيع العام بسبب الطلب الكبير، وتُباع جميع المباريات عبر الاقتراع. الاستثناء الوحيد يكون في مباريات كأس الرابطة الإنجليزية (EFL Cup) على أرض النادي، والتي عادةً ما تكون الأقل شعبية وقد تُتاح لغير الأعضاء.

بينما تُعد البوابة الرسمية للنادي الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر، قد يرغب بعض المشجعين في استخدام مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub وTicombo، والتي قد تمنح فرصة أفضل للحصول على تذاكر لمباريات معينة.

كما تُعد باقات الضيافة الخاصة بالنادي خيارًا ممتازًا لغير الأعضاء لتأمين مقاعد في المباراة. عادةً ما تُباع هذه الباقات ببطء أكبر من التذاكر العادية على السوق الأساسي والثانوي، مما يجعلها خيارًا جيدًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة. يمكن الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للنادي أو من خلال منصات تذاكر موثوقة ومتخصصة مثل Seat Unique.

تقدم باقات الضيافة لكرة القدم تجربة استثنائية تشمل إطلالات حصرية على المباراة، مقاعد مريحة، الطعام والشراب قبل وأثناء المباراة، بالإضافة إلى مضيف مخصص. إذا كانت لديك مناسبة خاصة مثل عيد ميلاد، فإن هذه الباقات توفر يومًا رائعًا لا يُنسى ويترك ذكريات دائمة.

إلى جانب تقديم تجربة فريدة بدلاً من تجربة عادية، تُعد باقات الضيافة أيضًا حلًا ممتازًا لتأمين التذاكر التي قد يفوتك الحصول عليها بطريقة أخرى. فعندما تكون التذاكر محتملة النفاد بسرعة، قد يفضل البعض تجنب عناء شراء التذاكر من السوق الثانوي أو إعادة البيع والتوجه مباشرة إلى خيار الضيافة. والأفضل من ذلك، أنك لست بحاجة لأن تكون عضوًا في النادي لشراء باقات الضيافة.

كما يمكن أن تؤثر المناسبة نفسها على القيمة المتصورة لتذاكر الضيافة. فالأحداث الخاصة مثل مباريات الديربي أو المواجهات الأوروبية الكبيرة قد تبرر الإنفاق الإضافي، لأنها تمنح فرصة مرة واحدة في العمر لمشاهدة التاريخ يُصنع من راحة جناح VIP.

