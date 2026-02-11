كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

بالنسبة لجماهير أرسنال وتوتنهام هوتسبير، لا شيء يشعل الحماس مثل ديربي شمال لندن، أحد أقوى وأشهر الديربيات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه المواجهة تتجاوز مجرد مباراة كرة قدم؛ فالفوز فيها ضروري لكلا الفريقين. والانتصار على الغريم التقليدي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ويزيد من فخر وحماس الجماهير التي تساند فريقها بشغف داخل الملعب وخارجه.

وقبل انطلاق القمة المرتقبة، يقدّم لك GOAL كل المعلومات المهمة التي تحتاجها، بما في ذلك كيفية شراء تذاكر ديربي شمال لندن، أسعار التذاكر، وأفضل طرق الحجز، لتتمكن من تأمين مقعدك والاستمتاع بالأجواء مباشرة من المدرجات.

متى ستقام المباراة القادمة بين أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

التاريخ المباراة (بداية المباراة - بتوقيت لندن) المكان التذاكر الأحد، 22 فبراير أرسنال ضد توتنهام (4:30 مساءً) استاد توتنهام التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

قد يكون شراء تذاكر مباريات توتنهام هوتسبير مباشرةً من النادي وبدون عضوية أمرًا ممكنًا في بعض المباريات، لكن ذلك يحدث نادرًا للغاية، وغالبًا ما تنفد التذاكر خلال وقت قصير جدًا.

في معظم الحالات، يتم حجز جميع تذاكر يوم المباراة مسبقًا من قِبل أعضاء برنامج العضوية الرسمي للنادي، سواء One Hotspur أو One Hotspur +، مما يجعل الاشتراك في إحدى العضويتين الخيار الأكثر أمانًا لضمان الحصول على مقعد في الملعب.

عضوية One Hotspur (الأساسية)

تُعد One Hotspur عضوية الدخول الأساسية والمفتوحة للجميع، وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم الواحد.

توفر هذه العضوية أولوية مبكرة لشراء تذاكر توتنهام قبل طرحها للجمهور العام، مما يزيد من فرصك في تأمين تذكرتك للمباراة.

عضوية One Hotspur +

إذا كنت ترغب في مزايا إضافية وفرص أكبر للحصول على التذاكر، يمكنك الاشتراك في One Hotspur + مقابل 55 جنيهًا إسترلينيًا للموسم. وتشمل المزايا:

نافذة أولوية إضافية لمدة 24 ساعة لحجز التذاكر

أولوية أعلى في الطلب على المباريات الكبرى

الانضمام إلى قائمة انتظار التذكرة الموسمية (Season Ticket)

مزايا حصرية أخرى مخصصة لجماهير السبيرز

شراء التذاكر من السوق الثانوي

إلى جانب البيع الرسمي عبر الموقع الإلكتروني للنادي، يمكن للمشجعين شراء تذاكر توتنهام من السوق الثانوي عند نفاد التذاكر الأصلية.

وتُعد منصة StubHub من أبرز الخيارات الموثوقة لشراء التذاكر عبر قنوات بديلة، خاصةً للمباريات التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

Getty Images

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر توتنهام هوتسبير لكل مباراة على حدة في ملعب توتنهام هوتسبير، فإن أسعار التذاكر للبالغين عند الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي للنادي تتراوح بين 38 و109 جنيهات إسترلينية.

تختلف الأسعار حسب قوة المنافس وفئة المباراة وموقع المقعد داخل الملعب لذلك، كلما كانت المباراة أكبر والمقاعد أفضل، ارتفع السعر.

الفئة A (من 71 إلى 109 جنيهات إسترلينية)

تشمل المباريات الكبرى ذات الطلب المرتفع، مثل:

أرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

الفئة B (من 49 إلى 96 جنيهًا إسترلينيًا) تشمل:

أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، ليدز يونايتد، نوتنغهام فورست، وست هام

الفئة C (من 38 إلى 81 جنيهًا إسترلينيًا) تشمل:

بورنموث، بيرنلي، سندرلاند، وولفرهامبتون

أسعار مخفّضة (Concessions)

يوفر النادي خصومات خاصة لفئات معينة من المشجعين، وتشمل:

كبار السن (فوق 65 عامًا): من 19 إلى 54 جنيهًا إسترلينيًا

الشباب (18–21 عامًا): من 28.50 إلى 81.50 جنيهًا إسترلينيًا

الناشئون (أقل من 18 عامًا): من 19 إلى 54 جنيهًا إسترلينيًا

تساعد هذه الفئات المخفّضة العائلات والمشجعين الشباب على حضور المباريات بتكلفة أقل.

لضمان أفضل سعر وتوافر رسمي، يُنصح دائمًا بمتابعة بوابة التذاكر الرسمية لنادي توتنهام بانتظام لمعرفة أحدث المعلومات حول المواعيد والأسعار والتوافر.

وفي حال نفاد التذاكر من المصدر الرسمي، يمكنك اللجوء إلى السوق الثانوي عبر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار حاليًا من 130 جنيهًا إسترلينيًا حسب الطلب على المباراة.

ما هي باقات الضيافة المتاحة لمباراة أرسنال وتوتنهام؟

أبطأ مقارنةً بالتذاكر التقليدية في السوقين الأساسي والثانوي، مما يجعلها حلًا عمليًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

المقاعد الفاخرة (تبدأ من 249 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

استمتع بمشاهدة المباراة في أجواء راقية ومريحة، مع إمكانية الدخول إلى الصالات والحانات الحصرية قبل وبعد اللقاء، بالإضافة إلى الجلوس في بعض من أفضل المقاعد في الملعب لمتابعة كل لحظة عن قرب.

المقصورة الإعلامية (تبدأ من 399 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

تقع بالقرب من مدرج الجنوب، وتجمع بين الخصوصية، الراحة، وتناول الطعام الخاص مع زاوية مشاهدة مميزة وفريدة للمباراة.

ستراتوس (تبدأ من 349 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

استمتع بإطلالات خلابة على أرضية الملعب وعلى أفق لندن من أعلى نقطة في الاستاد، مع خدمة طعام راقية وأجواء ترفيهية تشمل موسيقى حية من منسقي الأغاني (DJ).

الأجنحة الخاصة (تبدأ من 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

توفر لك خصوصية الأجنحة الفاخرة مع تجربة طعام مميزة وأجواء مطعم راقٍ، إلى جانب مقاعد ممتازة لمشاهدة المباراة بأفضل زاوية.

غرفة الملابس (تبدأ من 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

تجربة فريدة خلف الكواليس داخل غرفة ملابس الفريق المستضيفة لمباريات NFL في لندن، حيث تتحول المساحة إلى أجواء ضيافة حصرية تمنحك إحساس اللاعبين المحترفين، مع الاستمتاع بإثارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

باقات المطاعم (تبدأ من 399 جنيهًا إسترلينيًا للشخص)

استاد Stadium Social

تجربة طعام مستوحاة من المطبخ المتوسطي داخل قلب الملعب، تجمع بين الأجواء الحيوية والمذاق المميز.

مطعم The Residency Grill

مطعم فاخر يقدم قائمة طعام عالية الجودة في مساحة أنيقة التصميم، مع تخصيص مقاعد ممتازة لضمان تجربة يوم مباراة لا تُنسى.

المباريات الكبرى والمواجهات القوية عادةً ما تشهد طلبًا مرتفعًا، وقد تنفد باقات الضيافة لتوتنهام بسرعة. لذلك، يُنصح بمتابعة قسم الضيافة في الموقع الرسمي للنادي باستمرار للاطلاع على التوافر والأسعار وحجز مقعدك مبكرًا.

مواعيد مباريات توتنهام هوتسبير القادمة

فيما يلي يمكنك الاطلاع على جدول مباريات توتنهام هوتسبير القادمة في موسم 2025/2026، بما يشمل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع البطولات الأخرى.

التاريخ المباراة المكان البطولة التذاكر الثلاثاء، 10 فبراير توتنهام ضد نيوكاسل استاد توتنهام الدوري الإنجليزي التذاكر الأحد، 22 فبراير توتنهام ضد أرسنال استاد توتنهام الدوري الإنجليزي التذاكر الأحد، 1 مارس توتنهام ضد فولهام استاد توتنهام الدوري الإنجليزي التذاكر الخميس، 5 مارس توتنهام ضد كريستال بالاس استاد توتنهام الدوري الإنجليزي التذاكر الأحد، 15 مارس توتنهام ضد ليفربول استاد أنفيلد الدوري الإنجليزي التذاكر الأحد، 22 مارس توتنهام ضد نوتينغهام فوريست استاد توتنهام الدوري الإنجليزي التذاكر

مواعيد مباريات أرسنال القادمة

فيما يلي يمكنك الاطلاع على جدول مباريات أرسنال القادمة في موسم 2025/2026، بما يشمل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع البطولات الأخرى.

التاريخ المباراة المكان البطولة التذاكر الأحد، 12 فبراير أرسنال ضد برينتفود استاد جي تك كوميونيتي الدوري الإنجليزي التذاكر الأحد، 15 فبراير أرسنال ضد ويغان استاد الإمارات كأس الاتحاد الانجليزي التذاكر الأحد، 18 فبراير أرسنال ضد وولفز استاد مولينيو الدوري الإنجليزي التذاكر الأحد، 22 فبراير أرسنال ضد توتنهام استاد توتنهام الدوري الإنجليزي التذاكر الخميس، 1 مارس أرسنال ضد تشيلسي استاد الإمارات الدوري الإنجليزي التذاكر الخميس، 4 مارس أرسنال ضد برايتون استاد أمريكان إكسبريس الدوري الإنجليزي التذاكر الأحد، 15 مارس أرسنال ضد إيفرتون استاد الإمارات الدوري الإنجليزي التذاكر الأحد، 22 مارس أرسنال ضد مانسيتي استاد ويمبلي نهائي كأس الدوري التذاكر

نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة بين توتنهام هوتسبير ضد أرسنال

التاريخ البطولة النتائج سبتمبر 2025 الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام (4-0) يناير 2025 الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام (2-1) سبتمبر 2024 الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام (0-1) إبريل 2023 الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام (3-2) سبتمبر 2023 الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام (2-2) يناير 2023 الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام (2-0) أكتوبر 2022 الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام (3-1) مايو 2022 الدوري الإنجليزي أرسنال ضد توتنهام (0-3)

ماذا يمكن أن نتوقع من مباراة توتنهام ضد أرسنال

يستضيف توتنهام هوتسبير ديربي شمال لندن المرتقب أمام أرسنال يوم 22 فبراير، في مباراة تُعد من أكثر مواجهات الموسم انتظارًا لجماهير الفريقين.

بالنسبة للسبيرز، كان الموسم الماضي من أغرب وأكثر المواسم تقلبًا في تاريخ النادي. فقد عاش المشجعون رحلة مليئة بالمشاعر المتناقضة، بين خيبات أمل قاسية ولحظات مجد لا تُنسى.

فبشكل مفاجئ، أنهى توتنهام الموسم في المركز السابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه في الوقت نفسه توّج بلقب الدوري الأوروبي (UEFA Europa League) في الشهر ذاته، محققًا أول لقب أوروبي للنادي منذ أكثر من 40 عامًا.

ورغم هذا الإنجاز القاري، لم يشفع النجاح للمدرب أنجي بوستيكوجلو، حيث تمت إقالته، ليتولى توماس فرانك المهمة قادمًا من برينتفورد.

ومع بداية الموسم الحالي، بدا وكأن السيناريو يتكرر من جديد بالنسبة لـ"الليليوايتس".

فعلى الصعيد الأوروبي، يقدم الفريق مستويات قوية في دوري أبطال أوروبا وتأهل مباشرة إلى دور الـ16، لكنه يواجه صعوبات واضحة محليًا. وقد يكون الفوز على الغريم أرسنال الدفعة المعنوية التي يحتاجها الفريق للانطلاق بقوة في النصف الثاني من الموسم.

على الجانب الآخر، يعيش أرسنال فترة رائعة على جميع الأصعدة.

فرغم أن الفريق اقترب من الألقاب في المواسم الماضية دون أن ينجح في حسمها، لا تزال جماهير "الجانرز" تؤمن بأن هذا الموسم قد يكون موسم الحصاد أخيرًا.

تاريخيًا، ومنذ أول مواجهة رسمية بين الفريقين عام 1909، تشير الإحصائيات إلى:

85 فوزًا لأرسنال

61 فوزًا لتوتنهام

52 تعادلًا

ورغم تقلب موازين القوى عبر السنوات، فإن الأفضلية مؤخرًا تميل لصالح أرسنال. فقد أنهى فريق ميكيل أرتيتا الموسم الماضي متقدمًا بفارق 36 نقطة كاملة عن توتنهام، كما حقق أربعة انتصارات متتالية في الديربي.

وكانت آخر مواجهة على ملعب الإمارات في نوفمبر قد انتهت بفوز كبير لأرسنال بنتيجة 4-1، مع تسجيل إيبيريتشي إيزي ثلاثية رائعة.