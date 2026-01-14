يأمل مشجعو أرسنال أن يُثمر التقدم الذي أحرزه فريقهم تحت قيادة ميكيل أرتيتا هذا الموسم أخيرًا. قدم الغانرز الكثير من الوعود، وعلى الرغم من تصدرهم في الحملات السابقة، إلا أن الفريق استمر في إحباط جماهيره بعدم حسم اللقب.

ومع أن الطلب على تذاكر أرسنال يظل مرتفعًا كما هو الحال دائمًا، فإن المشجعين الذين يتطلعون لمتابعة الفريق في مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لديهم أسباب للتفاؤل بعد.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن تذاكر مباريات أرسنال القادمة في دوري أبطال أوروبا، بدءًا من كيفية الشراء وصولًا إلى الأسعار، لتضمن مكانك في المدرجات ومتابعة فريقك المفضل عن قرب.

مباريات أرسنال القادمة في دوري أبطال أوروبا 2026

التاريخ المباراة (بتوقيت غرينتش) المكان التذاكر الثلاثاء، 20 يناير إنتر ميلان ضد أرسنال (8 مساءً) سان سيرو (ميلان) التذاكر الأربعاء، 28 يناير أرسنال ضد كايرات (8 مساءً) استاد الإمارات (لندن) التذاكر

ماذا نتوقع من نادي أرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026؟

لا يزال أرسنال قادرًا على المنافسة على كل الجبهات هذا الموسم. بينما يحتفل الفريق بالإنجازات المحلية مثل كأس إنجلترا وكأس الرابطة في شمال لندن، يبقى دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز الهدفان الرئيسيان للغانرز. ومن المدهش أن 22 عامًا مرت منذ آخر تتويج للفريق بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة أرسين فينجر، وأن الفريق رفع كأسين أوروبيين فقط في تاريخه: كأس المعارض 1970 وكأس الكؤوس الأوروبية 1994، أي ما يعادل 36 عامًا من المعاناة القارية.

فيما يخص دوري الأبطال، كان أقرب ما وصل إليه الفريق للقب في 2006، عندما خاض المباراة النهائية ضد برشلونة في ستاد دو فرانس بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس ينس ليمان. تقدم أرسنال بهدف رأسية من سول كامبل، لكن اندفاع برشلونة في الدقائق الأخيرة أحرز هدفين متتاليين ليحسم اللقب.

تحت قيادة ميكيل أرتيتا، أعاد الفريق بناء حضوره الأوروبي بقوة. بعد غياب دام ست سنوات عن دوري أبطال أوروبا، وصل أرسنال إلى ربع النهائي موسم 2023/24، وتقدم جولة إضافية في الموسم التالي قبل الخروج أمام بطل النهائي باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

اليوم، يسعى الغانرز إلى الاستمرار في البناء على هذه الأسس الأوروبية الصلبة. مع تصدر الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ونتائجه المذهلة في دوري أبطال أوروبا، يتصدر أرسنال مرحلة المجموعات بعد الفوز في جميع مبارياته الست حتى الآن، ليظل الفريق الوحيد غير المهزوم في المسابقة، مؤكداً أنه قوة صاعدة لا يستهان بها على الساحة القارية.

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا لأرسنال؟

من المعروف أن شراء تذاكر أرسنال مباشرة من النادي ليس سهلاً، حيث نادرًا ما يتم طرحها للبيع لغير الأعضاء.

اعتمد النادي نظام الاقتراع منذ عام 2022، مما يعني أنه لا توجد فترة بيع تقليدية تنفد فيها التذاكر بسرعة. يجب على الأعضاء المشاركة في الاقتراع، الذي يبدأ عادةً قبل 6-8 أسابيع من المباراة ويستمر لحوالي 4 أيام، إذا رغبوا في شراء التذاكر. وغالبًا ما يكون الاقتراع مزدحمًا بشكل كبير، ليصبح بمثابة يانصيب بفرص محدودة جدًا. خلال موسم 2024/25، بلغ معدل نجاح الأعضاء العاديين في الاقتراع 9% فقط.

على الرغم من أن الشراء عبر البوابة الرسمية للنادي يظل الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر، إلا أن المشجعين الذين يرغبون في حضور مباريات أرسنال في دوري أبطال أوروبا يمكنهم التفكير في الأسواق الثانوية مثل StubHub، والتي تمنحهم فرصة أكبر للحصول على التذاكر وتجربة متابعة الفريق من المدرجات مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا لفريق أرسنال؟

تم تخصيص 4361 تذكرة لأرسنال لمباراة الذهاب ضد إنتر ميلان على ملعب سان سيرو يوم 20 يناير. تم طرح التذاكر للبيع أولًا لأعضاء نادي أرسنال البلاتيني والذهبي والسفر في 22 ديسمبر، بسعر 35 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين.

إذا كنت تشتري التذاكر مباشرة من النادي، تتراوح أسعار تذاكر مباريات أرسنال في ملعب الإمارات بين 30 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد السفلية خلف المرمى، و145 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد العليا على طول خط المنتصف.

أما مباراة دوري أبطال أوروبا ضد كايرات في 28 يناير، فقد تم تصنيفها ضمن "الفئة ب"، ما يعني أن أسعار البالغين تتراوح بين 44.80 و84 جنيهًا إسترلينيًا. وهناك أيضًا خصومات خاصة للشباب (19-24 سنة) وكبار السن (65+)، حيث تبدأ الأسعار من 22 جنيهًا إسترلينيًا وتصل إلى 105 جنيهات إسترلينية. أما تذاكر المشجعين تحت 18 عامًا فتتراوح بين 15 و70 جنيهًا إسترلينيًا.

للحصول على معلومات دقيقة حول توافر التذاكر والأسعار، تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي. كما تتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، بأسعار تبدأ من 137 جنيهًا إسترلينيًا، لمن يرغب في حجز التذاكر سريعًا ومتابعة فريقه المفضل عن قرب.

ما هي باقات الضيافة المتاحة لمباريات أرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

تعد باقات الضيافة من نادي أرسنال فرصة مثالية لغير الأعضاء للحصول على مقاعد مميزة لمتابعة المباريات. غالبًا ما تُباع هذه الباقات بوتيرة أبطأ مقارنة بالتذاكر في الأسواق الأولية والثانوية، ما يجعلها خيارًا ممتازًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

إليك نظرة على جميع باقات الضيافة المتاحة لمباريات أرسنال على استاد الإمارات:

الصناديق الخاصة

توفر المقصورات الخاصة مساحة حصرية وخاصة لـ 10-15 ضيفًا، مع طعام ومشروبات شاملة، ومضيف شخصي، ومقاعد خارج المقصورة مباشرةً. وهي مثالية لاستضافة العملاء أو الأحداث المؤسسية، وتشمل بعض باقات المقصورات قمصان أرسنال مخصصة ولقاءات مع اللاعبين.

الشرفة التنفيذية (N7) : 12950 جنيهًا إسترلينيًا (من 10 إلى 15 ضيفًا)

الصندوق التنفيذي (N7+) : 29,595 جنيه إسترليني (15 ضيفًا)

الصندوق التنفيذي (N5): 13,140 جنيهًا إسترلينيًا (12 ضيفًا)

صالات حصرية

صُممت الصالات التنفيذية للأفراد أو المجموعات الصغيرة. يعني الحصول على مكان في إحدى صالات الضيافة الخاصة بنادي أرسنال أنك ستحصل على مقاعد مميزة بالقرب من خط المنتصف أو مستوى المقصورة. تشمل الصالات أيضًا المشروبات والطعام، بالإضافة إلى برنامج المباراة الرسمي وزيارات من حين لآخر من أساطير النادي. الصالات مثالية للمشجعين الذين يرغبون في تجربة المقصورة الخاصة، ولكن دون الحاجة إلى إحضار مجموعة كبيرة من الضيوف.

صالة (The Avenell) : 1,595 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (متاح بمضاعفات 2 فقط)

صالة (The Heritage): 1,795 جنيهًا إسترلينيًا (متاح بمضاعفات 2 فقط)

تجارب غير رسمية

هناك أيضًا تجارب غير رسمية متاحة في مستوى النادي، وهي مناسبة لأفراد العائلة من جميع الأعمار. مع إمكانية الوصول إلى البار وقسائم الطعام/المشروبات، توفر هذه الباقات قيمة رائعة لأولئك الذين يبحثون عن يوم مباراة اجتماعي ومرن. وهي تشمل مقاعد مميزة وإمكانية الوصول إلى العديد من الأكشاك حيث يمكن شراء الطعام والمشروبات.

الأكاديمية: 525 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

الأكاديمية+: 745 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

باقات تجريبية

للحصول على تجربة فريدة وغامرة، يمكنك اختيار باقة تجريبية تتضمن تفاعل اللاعبين، والوصول إلى الكواليس، وهدايا حصرية. هذه الباقات مصممة خصيصًا لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بأوقات لا تُنسى ومقاعد رائعة ووجبات ومشروبات شاملة.

تجربة البطل: 2695 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (مجموعة من 4 أشخاص فقط)

الدائرة الداخلية: 1895 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (مجموعات من 4 أو 8 أشخاص فقط)

باقات الطعام

إذا كانت تجربة يوم المباراة المثالية بالنسبة لك تتضمن طعامًا شهيًا ولذيذًا، فهناك أيضًا باقات طعام رائعة متاحة.

أساطير فاوندري: 995 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (متاحة لمجموعات من شخصين فقط)

وولويتش أرسنال: 725 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

باقة (Club 1886): 695 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد