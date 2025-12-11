كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس العرب 2025: المواعيد والمنتخبات والأسعار والمزيد

اقتربت الإثارة في بطولة كأس العرب 2025 من ذروتها مع وصول المنافسة إلى الدور نصف النهائي، حيث لم يتبقَ سوى أربع منتخبات فقط واصلت طريقها بعد مواجهات قوية في دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية. ومع بدء مباريات نصف النهائي في 15 ديسمبر، يستعد المشجعون لمشاهدة قمم نارية وحاسمة، إذ يفصل كل منتخب خطوة واحدة فقط عن بلوغ النهائي.

سواء كنت تساند منتخبك في مشواره نحو اللقب أو ترغب ببساطة في متابعة كرة قدم عربية بأعلى مستوى، يقدّم لك GOAL كل ما تحتاج معرفته لحجز تذاكر نصف النهائي.

ما هي الفرق التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس الأمم العربية؟

مع انطلاق منافسات ربع النهائي في 11 ديسمبر، يبدأ فعليًا السباق نحو بلوغ نصف نهائي كأس العرب 2025.

وتخوض ثمانية من أبرز منتخبات المنطقة مثل الأردن، السعودية، الإمارات، الجزائر، فلسطين، سوريا، العراق، والمغرب مواجهات مصيرية سعيًا للعبور إلى المربع الذهبي.

ويسعى كل منتخب إلى انتزاع مقعد ثمين في نصف النهائي، ومواصلة رحلته نحو تحقيق الحلم الأكبر برفع كأس العرب 2025.

متى تقام مباريات نصف نهائي كأس العرب؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 ديسمبر 2025، الساعة 18:30 W26 ضد W28 الريان، استاد خليفة الدولي التذاكر 15 ديسمبر 2025، 21:30 W25 ضد W27 الخور، استاد البيت التذاكر

كيفية شراء تذاكر نصف نهائي كأس العرب FIFA؟

تُطرح تذاكر نصف نهائي كأس العرب 2025 ضمن عدة فئات سعرية تتيح للمشجعين اختيار ما يناسب ميزانيتهم. تبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال قطري للفئة الأولى، و80 ريالًا للفئة الثانية، بينما تتوفر تذاكر الفئة الثالثة وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 40 ريالًا. ومع ارتفاع الإقبال مع اقتراب الأدوار الحاسمة، قد تُباع التذاكر الرسمية بالكامل خلال وقت قصير.

وفي حال نفاد التذاكر، توفر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub خيارات بديلة معتمدة، حيث تُعرض مقاعد بأسعار متفاوتة وتنافسية بحسب مدى التوفر.

هل يمكنني الاعتماد على أسواق إعادة البيع للحصول على تذاكر نصف نهائي كأس الأمم العربية 2025؟

قد تكون منصات إعادة البيع خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر نصف النهائي بعد نفاد التذاكر من القنوات الرسمية. وتوفّر المواقع ذات السمعة الجيدة، مثل StubHub، قوائم معتمدة مدعومة بضمانات تضمن للمشتري أن التذاكر أصلية وصالحة للدخول.

ولضمان تجربة شراء آمنة، يُنصح بمقارنة الأسعار عبر منصات موثوقة، والتحقق من الضمانات المتاحة، إضافة إلى مراجعة تقييمات البائعين عند توفرها. وبما أن مباريات نصف النهائي تُعد من الأكثر طلبًا في البطولة، فإن توفر التذاكر قد يتغيّر بسرعة، ما يجعل الشراء المبكر خطوة مهمة للحصول على أسعار أفضل وخيارات مقاعد أوسع.

كما أن معظم التذاكر في قطر تُصدر بصيغة رقمية، لذا احرص على تحميل التطبيقات اللازمة وتفعيل حسابك مسبقًا لضمان دخول سلس إلى الملعب يوم المباراة.

أين ستقام مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025؟

ستُقام مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025 في اثنين من أبرز الملاعب القطرية، وكلاهما صُمم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان تجربة جماهيرية مميزة:

استاد خليفة الدولي (الريان) – 45,857 مقعدًا

يُعد أحد الملاعب الأيقونية في قطر، ويتميز ببنية تحتية متطورة، وإدارة فعالة للحشود، وبيئة مثالية لمباريات كرة القدم بفضل أجوائه الحماسية ومرافقه الحديثة.

استاد البيت (الخور) – 68,895 مقعدًا

ملعب عالمي المستوى استضاف عددًا من أهم المباريات الدولية، ويشتهر بتصميمه الفريد المستوحى من بيت الشعر، إضافة إلى سهولة الوصول إليه وإطلالات ممتازة على أرضية الملعب من مختلف الدرجات.

ويُعد هذان الملعبان جزءًا من منظومة ملاعب متكاملة طورتها قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حيث تتميز بأنظمة تبريد متقدمة، ومواصلات عامة مريحة، وباقات ضيافة راقية.

وللتذكير، إليكم القائمة الكاملة للملاعب المستضيفة لبطولة كأس العرب 2025:

استاد البيت (الخور) – 68,895

ملعب لوسيل (لوسيل) – 88,966

ملعب 974 (الدوحة) – 44,089

ملعب أحمد بن علي (الريان) – 45,032

ملعب المدينة التعليمية (الريان) – 44,667

استاد خليفة الدولي (الريان) – 45,857

إذا أردت، يمكنني أيضًا كتابة نسخة مختصرة أو صياغة أكثر إخبارية حسب أسلوب موقعك.