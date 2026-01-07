تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أسعار تذاكر نادي الشباب تبدأ من 35 ريال سعودي
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر نادي الشباب لموسم 2025/26: الأسعار والمباريات القادمة والمزيد

احجز مكانك الآن وشاهد أسود العاصمة في الملعب مباشرة!

تحول دوري روشن إلى قوة كروية عالمية تجذب الأنظار من كل حدب وصوب، وفي قلب هذا التحول يبرز نادي الشباب كأحد الأركان الأساسية. "شيخ الأندية" و"الليث الأبيض"، كما يحلو لعشاقه تسميته، ليس مجرد نادٍ في العاصمة الرياض، بل هو أقدم مؤسسة رياضية فيها ولا يزال يفرض هيبته وتأثيره في عالم الاحتراف.

لعشاق التكتيك والانضباط داخل المستطيل الأخضر، يقدم الشباب تجربة كروية فريدة؛ فالنادي الذي سطر التاريخ كأول من يحقق لقب الدوري ثلاث مرات متتالية، يرتكز في هويته على الكرة الجميلة والقاعدة الجماهيرية الوفية التي تتنفس حب شعار الليث.

أما عن تجربة يوم المباراة في "SHG Arena"، فهي عالمية بامتياز؛ حيث يضمن التصميم الحديث للاستاد أجواءً قريبة وحميمة، تجعلك تشعر وكأنك في قلب الحدث من أي مقعد تختاره. وسواء كنت تستعد لحضور "ديربي الرياض" المشتعل أو مواجهة دورية عادية، فإن طاقة المدرجات المكتسية باللونين الأبيض والأسود ستمنحك تجربة لا تُنسى.

دع GOAL يكون دليلك التكتيكي في موسم 2025-2026؛ بدءًا من اقتناص التذاكر التي تشهد إقبالاً كبيراً، وصولاً إلى اختيار الفئة الأنسب لك في المدرجات، لتضمن مكانك داخل "العرين الأبيض" وتدعم ليث العاصمة.

أسعار تذاكر نادي الشباب تبدأ من 35 ريال سعودي

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الشباب crest
الشباب
الشباب

مباريات نادي الشباب القادمة 2026

التواريخالمباراة (التوقيت المحلي)التذاكر
9 يناير 2026الشباب ضد التعاونتذاكر
14 يناير 2026الشباب ضد نيومتذاكر
17 يناير 2026الشباب ضد النصرتذاكر
20 يناير 2026الشباب ضد النجم السعوديتذاكر
24 يناير 2026الشباب ضد الخليجتذاكر
29 يناير 2026الشباب ضد الحزمتذاكر
1 فبراير 2026الشباب ضد الفيحاءتذاكر
7 فبراير 2026الشباب ضد الخلودتذاكر
13 فبراير 2026الشباب ضد الأهلي السعوديتذاكر
19 فبراير 2026الشباب ضد داماكتذاكر

كيفية شراء تذاكر نادي شباب 2025/26؟

يمكنك الآن حجز تذاكر مباريات "شيخ الأندية" في معقله في ملعب نادي الشباب السعودي عبر تجربة رقمية سلسة، تتم إدارتها بشكل أساسي من خلال منصة "ويبوك" (Webook)، البوابة الرسمية والمعتمدة لتذاكر نادي الشباب.

وفي حين يتم طرح تذاكر مباريات دوري روشن المعتادة قبل 10 إلى 14 يومًا من صافرة البداية، فإن المواعيد الكبرى، وعلى رأسها ديربي الرياض، تفرض عليك التخطيط المسبق واقتناص التذاكر فور صدورها لتجنب نفادها السريع أمام طوفان الجماهير.

أما إذا فاتتك الحصص الرسمية، فبإمكانك الاعتماد على المنصات الثانوية الموثوقة مثل StubHub كخيار بديل، حيث تبدأ أسعار التذاكر عادةً من 35 ريالاً سعودياً، وقد تزيد حسب أهمية المواجهة، كما هو الحال في القمة المرتقبة ضد النصر في السابع عشر من يناير.

أسعار تذاكر نادي الشباب تبدأ من 35 ريال سعودي اشترِ تذكرتك الآن!

كم تبلغ أسعار تذاكر نادي الشباب؟

صُممت فئات الأسعار في SHG Arena لتضمن حضور كافة أطياف جماهير "الليث"؛ حيث تبدأ أسعار التذاكر العادية من 30 ريال سعودي وتصل إلى 100 ريال سعودي. أما الراغبون في تجربة أكثر تميزاً، فتتراوح أسعار المقاعد الفاخرة (Premium) بين 250 و500 ريال سعودي. وللباحثين عن الفخامة المطلقة مع أرقى خدمات الضيافة وإطلالات كبار الشخصيات، تبدأ أسعار صالات VIP والفضية (Silver) من 1200 ريال سعودي.

وفي حال نفاد الحصة الرسمية عبر منصة ويبوك (Webook)، تظل المنصات الثانوية المعتمدة مثل StubHub خياراً بديلاً وموثوقاً لضمان مقعدك، حيث تبدأ أسعار الدخول للمباريات الكبرى (مثل مواجهة النصر المرتقبة في 17 يناير) عادةً من 55 ريالاً سعودياً.

ماذا نتوقع من نادي الشباب في عام 2026؟

تأسس نادي الشباب في عام 1947، ليكون أعرق صرح رياضي في قلب الرياض وركيزة أساسية سُطر من خلالها تاريخ كرة القدم السعودية. وباعتباره بطلاً للدوري السعودي للمحترفين في 6 مناسبات، وصاحب الأسبقية التاريخية كأول نادٍ يُتوج باللقب ثلاث مرات متتالية، يجسد "ليث العاصمة" روح التحدي والمنافسة التي لا تنكسر، مرسخاً مكانته كقوة ضاربة في المسابقات المحلية والإقليمية على مدار عقود.

وفي موسم 2025/2026، يواصل الشباب مشروعه الطموح تحت القيادة الفنية للمدرب الإسباني إيمانول ألغواسيل. وقد دخل النادي سوق الانتقالات بقوة لتعزيز صفوفه، مانحاً التشكيلة مزيجاً مثالياً بين الخبرة العالمية بقيادة النجم البلجيكي يانيك كاراسكو والهداف التاريخي عبد الرزاق حمد الله، وبين الأسماء اللامعة الجديدة مثل ياسين أدلي، جوش براونهيل، وويسلي هودت.

هذه "الكتيبة التكتيكية" لم تُبْنَ فقط للمشاركة، بل لتحدي "الأربعة الكبار" على كافة الأصعدة، بهدف إعادة درع الدوري إلى حي الصحافة، وحفر اسم "الليث" من جديد في منصات التتويج بدوري أبطال الخليج.

تاريخ ملعب نادي الشباب السعودي

يُعد ملعب SHG Arena (استاد الأمير خالد بن سلطان سابقاً) أكثر من مجرد ملعب كرة قدم حديث؛ فهو الرمز الحي لتحول نادي الشباب والنموذج المستقبلي للملاعب "البوتيكية" (Boutique Stadiums) في المملكة العربية السعودية.

هذه التحفة المعمارية التي تتسع لـ 15,000 متفرج، تُمثل القلب النابض للمشهد الرياضي في الرياض. صُمم الاستاد بشكل مستطيل مخصص كلياً لكرة القدم؛ حيث تم إلغاء مضمار ألعاب القوى لتقريب المدرجات من المستطيل الأخضر، مما يضمن انتقال أهازيج مدرج "الوايت دين" (White Den) بقوة لتزلزل أرض الملعب.

يتميز الملعب بموقعه الاستراتيجي في حي الصحافة شمال الرياض، على مسافة قريبة من محطة مترو الدكتور سليمان الحبيب، ليقدم تجربة يوم مباراة استثنائية. يضم المرفق كبائن VIP فاخرة، وسقفاً غشائياً حديثاً يوفر الراحة والظلال للجماهير، بالإضافة إلى احتضانه للمقر الرسمي للنادي، مما يجعله الوجهة المثالية لعشاق "شيخ الأندية".

أسعار تذاكر نادي الشباب تبدأ من 35 ريال سعودي اشترِ تذكرتك الآن!

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

