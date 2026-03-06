Goal.com
تذاكر مباريات نادي الخليج تبدأ من 24 ريال
GOAL

كل ما تحتاج معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباريات نادي الخليج 2025/26

كل ما تحتاج معرفته عن حجز المقاعد لمشاهدة الدانة البحارة في مباريات هذا الموسم

تركز الأضواء في كرة القدم السعودية عادة على الثلاثي الكبير: الهلال، النصر، والاتحاد، الذين سيطروا على لقب الدوري خلال المواسم التسعة الماضية. ومع ذلك، للحصول على تجربة كاملة لأكبر دوري في آسيا، يجدر التعرف على جميع أندية دوري روشن.

من بين الأندية الصاعدة، يبرز نادي الخليج من مدينة سيهات في المنطقة الشرقية، رغم أن مبارياته تُقام حاليًا في استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن نادي الخليج، من طرق شراء التذاكر وأسعارها، إلى نصائح لضمان حضور تجربة كرة قدم ممتعة.

موعد مباريات نادي الخليج؟

التاريخ والوقتالمباراة (الخصم)التذاكر
6 مارس 2026 - 11:00 مالخليج ضد الحزماحجز تذكرتك
14 مارس 2026 - 11:00 مالخليج ضد النصراحجز تذكرتك
3 أبريل 2026 - 08:00 مالخلود ضد الخليجاحجز تذكرتك
11 أبريل 2026 - 07:40 مالخليج ضد الهلالاحجز تذكرتك
24 أبريل 2026 - 07:45 مالفتح ضد الخليجاحجز تذكرتك
28 أبريل 2026 - 10:00 مالخليج ضد النجمةاحجز تذكرتك
2 مايو 2026 - 10:00 مضمك ضد الخليجاحجز تذكرتك
7 مايو 2026 - 10:00 مالخليج ضد الاتفاقاحجز تذكرتك
13 مايو 2026 - 10:00 مالأخدود ضد الخليجاحجز تذكرتك
كيفية شراء تذاكر نادي الخليج 2025/26

لشراء تذاكر مباريات الخليج، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي الذهاب إلى الموقع الرسمي للدوري (SPL)، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" تحت علامة التبويب "المباريات".

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الحزم crest
الحزم
الحزم

عادةً ما تقام مبارياتدوري روشن على مدار ثلاثة أيام، حيث تقام معظمها من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وعادةً ما يتم طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين.

بالنسبة للمباريات الشهيرة، مثل مباراة الخليج والهلال أو النصر، أو عندما يواجهون منافسين محليين مثل القصصية أو الاتفاق، يُنصح بشراء التذاكر فور طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي تريدها.

في حين أن بوابات الدوري أو الملعب الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين للحصول على مقاعد في مباريات الخليج، قد يرغب أولئك الذين يرغبون في حضور المباراة في التفكير في منصاتالثانوية مثل StubHub للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر نادي الخليج 2025/26؟

أسعار تذاكر مباريات الخليج تتباين حسب نوع المباراة والمقاعد المختارة. المقاعد المميزة تمنح تجربة مشاهدة فاخرة بأسعار أعلى، بينما تتيح تذاكر الدخول العامة متابعة المباريات بأسعار مناسبة، تتراوح عادةً بين 25 و500 ريال سعودي للمباريات الكبرى.

لمزيد من التفاصيل حول التوافر والأسعار، تابع الموقع الرسمي لدوري روشن. كما يمكن الحصول على تذاكر عبر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub بأسعار تبدأ من 24 ريال سعودي، لتضمن حضورك لأي مباراة مهما كانت شعبيتها.

ماذا نتوقع من نادي الخليج 2025/26؟

على الرغم من أن نادي الخليج قضى عدة فترات في دوري روشن، إلا أنه حافظ على مكانه في الدرجة الأولى منذ صعوده في نهاية موسم 2021/22 من دوري روشن للدرجة الأولى. وعلى الرغم من شهرته في كرة اليد، يمر الخليج حاليًا بأطول فترة له في دوري المحترفين، ويسعى لمواصلة أداءه القوي في المواسم الماضية.

يعد انتصار نوفمبر الماضي على حامل اللقب الهلال 3-2 أمام 17,150 متفرجًا في الدمام من أبرز لحظات الفريق، إذ كانت هذه أول هزيمة للهلال في الدوري منذ 550 يومًا.

بينما توجه معظم نجوم كرة القدم العالميين حديثًا إلى أندية الهلال والنصر والاتحاد، استقطب الخليج بعض النجوم المميزين، مثل النرويجي جوشوا كينج واليوناني كونستانتينوس فورتونيس، واللذين يستخدمان خبرتهما لدعم الفريق. فورتونيس تصدّر قائمة صانعي الأهداف، وسجّل اللاعبان أهدافًا حاسمة هذا الموسم.

كما زاد النادي من عناصره اليونانية بقيادة المدير الفني جورجيوس دونيس، الذي يسعى لتطوير الفريق بناءً على الأسس التي وضعها منذ قدومه الصيف الماضي، مستفيدًا من خبرته الطويلة التي بدأت مع الدوري الإنجليزي الممتاز في التسعينيات.

تاريخ استاد الأمير محمد بن فهد

يقع ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، إحدى أبرز المدن الساحلية على الخليج الفارسي وخامس أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. يُعد هذا الملعب متعدد الأغراض من المعالم الرياضية المهمة في المنطقة، حيث استضاف على مر السنين فرقًا مثل الاتفاق والقادسية منذ افتتاحه عام 1973، قبل أن ينتقل الاتفاق إلى ملعبه الجديد (ملعب EGO) في 2023. كما استخدم نادي الخليج الملعب لإقامة معظم مبارياته على أرضه، وتبلغ سعته نحو 26,000 متفرج.

ويحيط بالملعب مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، بما في ذلك ملعب تدريب احتياطي، مضمار لألعاب القوى، منشآت لكبار الشخصيات، مسجد، وحدائق ومساحات خارجية واسعة، إضافة إلى مواقف للسيارات، مما يجعله مركزًا متكاملًا للرياضة والأنشطة المجتمعية.

أسئلة الأكثر شيوعًا

0