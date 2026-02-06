كيفية شراء تذاكر دوري أبطال آسيا 2026: مباريات الجولتين 7 و8 في فبراير والأسعار وأماكن الحجز

انطلقت منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم بقوة وإثارة من الجولة الأولى، ومع اقتراب الحسم، تنتظر الجماهير أسبوعان مليئان بالمباريات المصيرية والمواجهات النارية التي قد تحدد ملامح المتأهلين للأدوار الإقصائية.

الجدول يحمل الكثير من القمم المرتقبة، أبرزها مواجهة الاتحاد والغرافة يوم 10 فبراير، إلى جانب الصدام الآسيوي القوي بين سيول وسانفريس هيروشيما يوم 17 فبراير، وغيرها من المباريات التي لا تُفوّت لعشاق الكرة الآسيوية.

إذا كنت تحلم بحضور الأجواء مباشرة من المدرجات، فإن GOAL يقدّم لك الدليل الكامل لحجز تذاكر دوري أبطال آسيا هذا الشهر، مع تفاصيل المباريات القادمة، طرق الشراء الرسمية، الأسعار المتوقعة، وكل ما تحتاجه لضمان مقعدك قبل نفاد التذاكر.

مباريات دوري أبطال آسيا القادمة

إليك جدول مباريات الجولتين السابعة والثامنة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا، حيث تشتد المنافسة ويقترب الحسم في سباق التأهل للأدوار الإقصائية:

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الاثنين 9 فبراير الوحدة ضد الأهلي (5:45 مساءً) استاد آل نهيان (أبو ظبي) التذاكر ناساف ضد الشورطة (6:45 مساءً) استاد استقلال (فيرغانة) التذاكر الدحيل ضد الشارقة (7 مساءً) ملعب عبد الله بن خليفة (الدوحة) التذاكر الشباب الأهلي ضد الهلال (8 مساءً) استاد راشد (دبي) التذاكر الثلاثاء 10 فبراير تراكتور ضد السد (7 مساءً) استاد جاسم بن حمد (الدوحة) التذاكر فيسيل كوبي ضد إف سي سيول (7 مساءً) ملعب مدينة كوبي ميساكي (كوبي) التذاكر سانفريس هيروشيما ضد جوهور دارول تازم (7 مساءً) ملعب هيروشيما لكرة القدم (هيروشيما) التذاكر شنغهاي شينهوا ضد ماتشيدا زيلفيا (8:15 مساءً) ملعب شنغهاي (شنغهاي) التذاكر تشنغدو رونغتشينغ ضد بوريرام يونايتد (8:15 مساءً) ملعب فينيكس هيل الرياضي (تشنغدو) التذاكر الاتحاد ضد الغرافة (9:15 مساءً) ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة) التذاكر الأربعاء 11 فبراير أولسان إتش دي ضد ملبورن سيتي (7 مساءً) ملعب أولسان مونسو لكرة القدم (أولسان) التذاكر جانغوون إف سي ضد شنغهاي بورت (7 مساءً) ملعب تشونتشون سونغام الرياضي (تشونتشون) التذاكر الاثنين 16 فبراير الأهلي ضد شباب الأهلي (7 مساءً) ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي (جدة) التذاكر الشارقة ضد ناساف (8 مساءً) استاد الشارقة (الشارقة) التذاكر الهلال ضد الوحدة (9:15 مساءً) ملعب المملكة (الرياض) التذاكر الشرطة ضد الدحيل (9:15 مساءً) استاد الزوراء (بغداد) التذاكر الثلاثاء 17 فبراير السد ضد الاتحاد (7 مساءً) استاد جاسم بن حمد (الريان) التذاكر الغرافة ضد التراكتور (7 مساءً) استاد ثاني بن جاسم (الريان) التذاكر ماتشيدا زيلفيا ضد تشنغدو رونغتشينغ (7 مساءً) ملعب مدينة ماتشيدا نوزوتا (ماتشيدا) التذاكر بوريرام يونايتد ضد شنغهاي شينهوا (7:15 مساءً) ملعب بوريرام (بوريرام) التذاكر جوهور دارول تازم ضد فيسيل كوبي (8:15 مساءً) ملعب سلطان إبراهيم (إسكندر بوتيري) التذاكر إف سي سيول ضد سانفريس هيروشيما (يُحدد لاحقًا) يُحدد لاحقًا التذاكر الأربعاء 18 فبراير شانغهاي بورت ضد أولسان إتش دي (6 مساءً) ملعب بودونغ لكرة القدم (شنغهاي) التذاكر ملبورن سيتي ضد جانجوون إف سي (9 مساءً) ملعب ملبورن المستطيل (ملبورن) التذاكر

ما هو جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2025/26؟

انطلقت التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم في منتصف أغسطس، لتبدأ رحلة كروية طويلة تمتد لنحو ثمانية أشهر من المنافسة القوية بين أفضل أندية القارة. وتستمر البطولة حتى المباراة النهائية المرتقبة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 25 أبريل، حيث يُتوج بطل آسيا.

ومع دخول المراحل الحاسمة، يترقب المشجعون جدول المباريات المتبقية لمعرفة مواعيد المواجهات القادمة والتخطيط لحجز تذاكر دوري أبطال آسيا مبكراً. وفيما يلي مواعيد الجولات المتبقية من البطولة:

9-11 فبراير: مرحلة الدوري (الجولة 7)

16-18 فبراير: مرحلة الدوري (الجولة 8)

2-11 مارس: دور الـ16 (ذهاب وإياب)

16-18 أبريل: ربع النهائي

20-21 أبريل: نصف النهائي

25 أبريل: النهائي

كيفية شراء تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا

باستثناء نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة المقررة في جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل، لا يتيح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شراء التذاكر بشكل مباشر عبر موقعه الرسمي. وبدلاً من ذلك، يتم طرح تذاكر المباريات عبر الأندية المستضيفة والمشاركة في البطولة.

لذلك، إذا كنت تخطط لحضور مباراة محددة، ستحتاج إلى زيارة الموقع الرسمي للنادي صاحب الأرض وشراء تذكرتك من هناك مباشرة. ومع الإقبال الكبير على المواجهات القوية والمباريات الحاسمة، غالبًا ما تنفد التذاكر بسرعة خاصة في لقاءات الأندية الكبرى.

وبينما تظل المنصات الرسمية للأندية هي الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية لحجز تذاكر دوري أبطال آسيا، يمكن للمشجعين الذين يبحثون عن فرص اللحظة الأخيرة أو المقاعد المباعة بالكامل الاستعانة بالمنصات الثانوية مثل Ticombo، والتي قد توفر خيارات إضافية عند نفاد التذاكر من المصدر الرسمي. احرص دائمًا على الحجز مبكرًا لضمان أفضل الأسعار والمقاعد قبل ارتفاع الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة من مباراة لأخرى بناءً على عدة عوامل رئيسية، مثل قوة الأندية المشاركة، المدينة المستضيفة، وسير المنافسة في البطولة.

فعلى سبيل المثال، ستكون تكلفة حضور مباراة نصف النهائي في جدة بمشاركة الاتحاد أعلى بكثير مقارنة بمباراة في مرحلة الدوري تُقام في فرغانة لمتابعة ناساف، نظرًا للفارق في حجم الجماهير والطلب على التذاكر وأهمية المواجهة.

في العادة، تقوم الأندية بتحديد أسعار التذاكر مع انطلاق مرحلة الدوري في بداية الموسم، لكن مع الوصول إلى الأدوار الإقصائية قد ترتفع الأسعار تدريجيًا، خاصة في المباريات الكبرى أو عند مواجهة منافسين بارزين، حيث يزيد الطلب بشكل ملحوظ.

لضمان أفضل سعر وتوافر، احرص على متابعة بوابات التذاكر الرسمية للأندية بشكل منتظم للحصول على آخر التحديثات حول الأسعار، المواعيد، ونفاد المقاعد، ولا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة إذا كنت تخطط لحضور مباراة مهمة.

ماذا نتوقع من دوري أبطال آسيا 2026؟

تشتعل المنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة مع اقتراب نهاية مرحلة الدوري، حيث تسعى بعض الفرق إلى تثبيت أقدامها في الصدارة بعد بداية قوية، بينما تقاتل أخرى للحاق بركب التأهل وخطف أحد المراكز الثمانية الأولى في مجموعاتها الإقليمية قبل فوات الأوان.

ولم يتبقَّ سوى جولتين فقط لحسم الحسابات. تُقام مباريات الجولة السابعة بين 9 و11 فبراير، تليها مباشرة الجولة الثامنة والأخيرة من 16 إلى 18 فبراير، في أيام حاسمة ستحدد ملامح الأدوار الإقصائية بالكامل.

السعودية، كالعادة، تحضر بقوة بين المرشحين للقب القاري. الهلال، النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة بأربع ألقاب، يواصل تقديم مستويات مميزة مدعومًا بنجومه العالميين، وقد ضمن بالفعل التأهل إلى دور الـ16 إلى جانب الأهلي حامل اللقب من جدة.

الفريق الأزرق هو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، ويكفيه فوز واحد من آخر مباراتين لحسم صدارة منطقة الغرب، ما يمنحه أفضلية مواجهة صاحب المركز الثامن في الدور التالي فرصة ذهبية لمواصلة المشوار بثقة نحو اللقب.

أما في منطقة الشرق، فقد ضمن فريق واحد فقط التأهل رسميًا حتى الآن، وهو فيسيل كوبي الياباني بعد حصد 13 نقطة من أول ست مباريات. ويطمح الفريق لتخطي دور الـ16 هذا الموسم بعد خروجه عند هذه المرحلة في النسخة الماضية. كما بدأ كل من ماتشيدا زيلفيا وسانفريس هيروشيما مشوارهما بقوة، ويتطلعان لمواصلة الزخم خلال الجولتين الحاسمتين.

مع اقتراب الحسم وارتفاع وتيرة المنافسة، تبدو الفرصة مثالية للجماهير لحجز تذاكر دوري أبطال آسيا مبكرًا ومتابعة هذه المواجهات المصيرية من قلب المدرجات.