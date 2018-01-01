980 يوم على أخر فوز تاريخي للأهلي على الهلال
ماجد جزر فيسبوك تويتر
تنتظر جماهير نادي الأهلي فوزاً هاماً على حساب المنافس الهلال في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعود تاريخ أخر فوز أهلاوي على الهلال إلى 24 أبريل 2016 عندما قلبوا خسارتهم بهدف أمام الهلال للفوز بثلاثية في مباراة كانت مثالية للراقي.
الأروع من الفوز هو تسبب هذه المباراة في قيادة الفريق إلى تحقيق الدوري السعودي للمرة الأولى منذ 1984، لكن بعد ذلك الفوز لم يعرفوا الانتصار على الأزرق منذ 980 يوماً.
وشهدت المباراة صراعاً كبيراً، حيث تقدم الهلال بهدف كارلوس إدواردو، إلا أن الأهلي انتفض وسجل هدفين عن طريق هداف الفريق عمر السومة بالإضافة إلى ثالث من حسين المقهوي.
📋مباريات الجولة الرابعة عشر من دورينا، تشهد قمتين #الهلال و #الأهلي، #الاتحاد و #النصر.🔥🔥 pic.twitter.com/Xth4ME4P4b — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 19, 2018
ويحل أهلي جدة، صاحب المركز الرابع في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضيفاً على الهلال المتصدر يوم الجمعة في مباراة سيذهب دخلها إلى ذوي المشجع الأهلاوي الراحل محيي الدين أمين باز الذي فارق الحياة عقب خسارة فريقه أمام الشباب في الجولة الماضية.