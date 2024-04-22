هل يتجاوز الهلال عقبة العين في المملكة أرينا؟

وسط آمال بعودة تاريخية، يستعد فريق الكرة بنادي الهلال، للثأر من العين الإماراتي، في المواجهة التي تقام على ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال خسر مباراة الذهاب أمام العين، على ملعب هزاع بن زايد، بنتيجة (2-4)، ليحتاج الأزرق للفوز بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب، للتأهل مباشرة، دون اللجوء للوقت الإضافي، إلى النهائي الآسيوي، حيث يضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة أولسان هيونداي الكوري، ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.

وإذا تجولت، عزيزي القارئ، بين توقعات الإعلاميين والنقاد، ستجد أغلب التوقعات، قد حسمت الفوز للهلال على العين، في مباراة الغد، بأربعة أهداف، من أجل الثأر من رباعية الذهاب، فيما ذهبت توقعات لأبعد من ذلك، نحو فوز تاريخي بأقدام لاعبي الهلال على ملعب المملكة بـ5 أو 6 أهداف، في تكرار للريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة (6-1) في موسم 2016-2017.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتسلح العين، بالنجم المغربي سفيان رحيمي، الذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف، منهم هدفين من ركلتي جزاء، في شباك الحارس محمد العويس، فيما وقع كاكو على الهدف الرابع من جزائية، بينما جاءت ثنائية الهلال عن طريق مالكوم وسالم الدوسري.

ويتواصل غياب المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، عن صفوف الهلال، في مباراة العين، رغم عودته إلى الرياض، خلال الساعات الماضية، إلا أن المدير الفني جورج جيسوس، يرفض المجازفة بمشاركة ميتروفيتش الذي يغيب من مطلع شهر أبريل الماضي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.