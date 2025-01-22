88 مليون يورو.. ارتفاع هائل لإيرادات برشلونة من دوري أبطال أوروبا

تفاصيل الأرباح..

ارتفعت المكاسب المالية لبرشلونة بشكل كبير، في ظل نتائج الفريق المميزة بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وحقق البارسا الفوز على بنفيكا خارج الديار (5-4) أمس الثلاثاء، ليعزز تواجده في المركز الثاني بالترتيب العام لدوري الأبطال (من 6 انتصارات وهزيمة واحدة).

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة "ضمن الحصول على 11 مليون يورو لتأمين التأهل إلى ثمن النهائي، و2 مليون إضافية لوجوده بين أفضل 16 فريقًا (في الترتيب العام)".

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وأضافت: "إذا أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني، فستبلغ حصيلته الإجمالية 88.045 مليون يورو: 53.845 مقابل الأداء الرياضي، بالإضافة إلى 34.2 من حصة السوق، و11.76 من تصنيف المعاملات للأعوام العشرة الأخيرة".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه بالإضافة إلى 18.62 مليون يورو التي يضمنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكل المشاركين الـ36 في مرحلة المجموعات، يحصل الفريق على 2.1 مليون عن كل انتصار (12.6 مليون لانتصارات برشلونة الستة)".

بمجرد إنهاء الجولات الثمانية من الترتيب العام، يحصل صاحب المركز الأخير على 275 ألف يورو، ويضاعفها صاحب المركز الأول 36 مرة (9.9 مليون)، وفي حالة برشلونة، الموجود حاليًا في المركز الثاني، فسيحصل على الرقم مضروبًا في 35 مرة (9.625 مليون يورو).

وواصلت "موندو ديبورتيفو": "سيحصل برشلونة على 53.845 مليون يورو، بالإضافة إلى ما سيجلبه له الفوز (2.1 مليون) أو التعادل (0.7 مليون) ضد أتالانتا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات".

وأردفت: "يضاف إلى ذلك 12.5 مليون يورو للتواجد في ربع النهائي، و15 مليونًا لنصف النهائي، و18.5 مليون يورو للوصول إلى النهائي، و6.5 مليون يورو للتتويج، و4 ملايين يورو للتأهل إلى كأس السوبر الأوروبي، ومليون إضافي في حالة الفوز بها".

وختمت: "فيما يتعلق بحصة السوق (الرعاة وحقوق البث التلفزيوني)، والتي سيتم حسابها في نهاية الموسم، فسوف يجمع الكتالونيون 22.44 مليون يورو، إلى جانب 11.76 مليون يورو ضمن تصنيف المعاملات، لذلك فإن الحصيلة النهائية إذا أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني سوف تبلغ 88.045 مليون يورو".