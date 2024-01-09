8 ملايين يورو تحسم صفقة "ريال بيتيس" الكبرى للاتحاد

النادي الجداوي يُخطط لانطلاقة جديدة

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بات نادي الاتحاد من حسم الصفقة الكبرى التي يسعى لها منذ عدة أسابيع من ريال بيتيس الإسباني، حيث ساهم عرضه الضخم والمقدر بـ8 ملايين يورو في الوصول للنهاية السعيدة.

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الاتحاد عاش نصف موسم صعب جدًا في 2023-2024، ولذا تعمل الإدارة على إعادة بناء الفريق مجددًا بدءًا من يناير الجاري، والأمر لا يتعلق فقط باللاعبين بل بالإداريين كذلك.

النادي دخل في مفاوضات منذ عدة أسابيع مع رامون بلانيس، المدير الرياضي لريال بيتيس، والذي يتمتع بجودة وخبرة كبيرة في القارة العجوز، حيث سبق أن عمل لعدد من الأندية أبرزها برشلونة خلال الفترة من 2018 حتى 2021.

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صحيفة بيتيس بي سوكر الإسبانية أوضحت أن العرض السعودي وصلت قيمته إلى 8 ملايين يورو تُدفع لصاحب الـ56 عامًا على مدار 3 سنوات ونصف هي مدة العقد، مشيرة إلى أن الاتحاد مستعد لتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقد المسؤول والبالغة نصف مليون يورو.

الصحيفة أوضحت أن بلانيس لم يُوافق بعد لكنه قريب جدًا من ذلك خاصة مع العرض المغري جدًا ماليًا، مشيرة إلى أنه سيصطحب كامل طاقمه معه رغم محاولات إدارة بيتيس الجاهدة إبقاء السكرتير الفني مانو فاجاردو.

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