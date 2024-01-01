"8 دقائق عقب منتصف الليل" .. سخرية لاذعة من تقنية الفيديو باستخدام رأس السنة الجديدة!

جدل لن ينتهي أبدًا!

يبدو أن الجدل التحكيمي سيظل ملاحقًا وملازمًا لكرة القدم طالما وجدت، سواء في وجود تقنية الفيديو أو في غيابها، فلطالما كنا نعاني من تلك الحالة.

ذلك الجدل مستمر هذا الموسم بشكل خاص بسبب الحالات التي وقعت فيها تقنية الفيديو، والتي نالت سخرية الجميع في عدة مواقف في دوريات أوروبية مختلفة.

ليخرج المعلق الإنجليزي إيان دريك بسخرية جديدة من تقنية الفيديو التي تعاني بالفعل، حيث استغل رأس السنة الجديدة من أجل إلقاء نكتة جديدة عليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب دريك على حسابه في منصة إكس: "استغرق الأمر 8 دقائق بعد منتصف الليل حتى تستطيع تقنية الفيديو أن تؤكد أن العام الجديد 2024 قد جاء".

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جدير بالذكر أن عدة أندية تضررت هذا الموسم من التحكيم وتقنية الفيديو على رأسهم ليفربول وآرسنال بعد أنا عانوا من حالات واضحة لم يتم احتسابها بشكل صحيح.