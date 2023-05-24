72 ساعة غيرت كل شيء .. كواليس رحيل جوردي ألبا عن برشلونة

جوردي ألبا يرحل عن برشلونة بسبب حبه للنادي

تفاجأ البعض بالقرار الذي ألعنه جوري ألبا لاعب برشلونة برحيله عن النادي؛ قرار ربما كان غير متوقعًا بل اتُخذ في ساعات، لكن يحمل في طياته خروج من الباب الكبير وتقدير ومساعدة لبرشلونة.

وأعلن جوردي ألبا، 34 سنة، رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم بعد سنوات قضاها مع برشلونة منذ انتقاله إليه في صيف 2012 من فالنسيا.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية كواليس ما حدث مع ألبا وتغير موقفه من النقيض إلى النقيض.

وبحسب الصحيفة فإن جوردي كان يخطط للبقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده في صيف 2024 لكن في الأيام الأخيرة غير رأيه بعد استشارة عائلته والمقربين منه الذين تفاجأوا بقراره بالرحيل عن برشلونة.

ورأى اللاعب أن لو كان برشلونة في وضع جيد فسيستمر وإلا فسيغادر الفريق ليساعد النادي في تخفيف أعبائه المالية.

قرار ألبا فاجأ مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز ورئيس النادي جوان لابورتا اللذين طالباه بالاستمرار ولم يتحدثا معه في إمكانية تقليص راتبه.

واختار ألبا الخروج من برشلونة وهو في أفضل صورة بعد تتويجهم بالدوري هذا الموسم، وما يدل على ذلك هو تصوير فيديو الوداع يوم أمس الثلاثاء، قبل عرضه اليوم.