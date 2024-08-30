7.6 مليون يورو قيمة الأزياء التي ارتداها كريستيانو رونالدو في حفل "يويفا!"

الأسطورة البرتغالي يتفوق في كل الأرقام

قام أحد الحسابات على "تويتر" بحساب التكلفة الإجمالية للأزياء التي ارتداها كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وبلغ ثمن القطع التي ارتداها كريستيانو رونالدو مجتمعة خلال الحفل نحو 7.6 مليون يورو، بحساب الإكسسوارات التي ارتداها "الدون".

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في البداية، البذلة التي كان يرتديها رونالدو في الحفل أتت بقيمة 360 ألف يورو من دار "لوي فيتون" الشهيرة للأزياء، لكنها لم تكن أغلى القطع.

أغلى القطع كان "دبوس" البذلة، والذي بلغت قيمته 4.6 مليون يورو من دار "ماسيكا" لصناعات المجوهرات الفاخرة، وفقًا لحساب "SimplyGoal" على موقع "إكس".

ثم يمكننا أن نرى أيضًا الساعة الفاخرة من "فرانك مولير" والبالغة قيمة 2.6 مليون يورو، وأقل القطع قيمة ربما كانت بقيمة 7800 يورو وهي الأقراط التي كان يرتديها أيضًا من دار "ماسيكا".