7 ساعات في الجو .. جماهير سيب تُطارد الحلم في ماليزيا

سيب يخوض نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في ماليزيا ظهر اليوم

يخوض نادي سيب العُماني مباراة تاريخية له ولكامل سلطنة عُمان اليوم السبت، حين يلتقي مع مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022.

سيب كان قد هزم الرفاع البحريني بأربعة أهداف دون رد في نهائي غرب آسيا، فيما استطاع كوالالمبور سيتي تخطي سوغديانا جيزك الأوزبكي بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي باقي المناطق، ليتأهل الطرفان للنهائي الذي سيُقام على استاد بوكيت جليل الوطني في ماليزيا.

تأهل سيب لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي هو الأول في تاريخ أندية سلطنة عُمان، وحال حقق اللقب سيكون أول نادٍ من البلاد يُحقق هذا الإنجاز في البطولة الثانية على صعيد الأندية في القارة الصفراء.

جماهير سيب ضرب مثلًا في الانتماء والتضحية لدعم الفريق ومطاردة الحلم الكبير، حيث طارت في الجو لمدة تتجاوز الـ7 ساعات لتُسافر من عُمان إلى ماليزيا بهدف حضور اللقاء من الملعب وتشجيع اللاعبين.

وقد أشاد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر بسلوك المشجعين ووصفهم بالأوفياء.