60 مباراة .. رقم قياسي خاص لفان دايك في مواجهة وست هام

نجح النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في تمديد رقمه القياسي الخاص بسلسلة المباريات المتتالية دون هزيمة على ملعب ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هذا عقب الفوز الذي حققه فريقه على نظيره وست هام في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي على ملعب الريدز.

ليفربول وصل للفوز رقم 60 على التوالي على ملعب أنفيلد في وجود الهولندي الدولي في التشكيلة الأساسية للفريق، ومدد رقمه القياسي.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على نظيره وست هام بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، وسجل ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد.

ويملك فان دايك 52 انتصارًا في تلك المباريات بالإضافة إلى ثمانية تعادلات، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة على أنفيلد في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه من صفوف ساوثامبتون.

Virgil van Dijk has now set the record for the longest unbeaten run at home with 60 games.



SOLID 💪 pic.twitter.com/9hcZEsRTIa — ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2022

ولعب فان دايك المباراة كاملة ولم يغادر أرض الملعب قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا تفوق ليفربول وحصده للثلاث نقاط.

جدير بالذكر أن فان دايك خاض 164 مباراة رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه في 2018 وسجل خلالهم 16 هدفًا وصنع سبعة.