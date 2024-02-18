6 غيابات لريال مدريد أمام إشبيلية.. وتحديد بديل كامافينجا

تعرض ريال مدريد لضربتين كبيرتين خلال مواجهة رايو فاييكانو (1-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تلقي داني كارفاخال البطاقة الحمراء خلال المواجهة، كما حصل إدواردو كامافينجا على بطاقة صفراء، هي الخامسة له في الليجا، ليغيب الثنائي عن المواجهة المقبلة أمام إشبيلية.

بذلك ارتفع عدد غيابات ريال مدريد في مواجهة إشبيلية، يوم الأحد المقبل، إلى 6 لاعبين، هم: "كورتوا وألابا وميليتاو وبيلينجهام (للإصابة) وكارفخال كامافينجا (للإيقاف)".

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ولن يسبب غياب الثنائي أزمة كبيرة للميرنجي، حيث عاد لوكاس فاسكيز لمركز الظهير الأيمن، بينما سيعوض كامافينجا زميله تشواميني في منتصف الملعب، على أن يستعين كارلو أنشيلوتي بالعائد من الإصابة أنطونيو روديجير إلى الخط الخلفي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.