50 أسطورة وثلاث هدايا .. تفاصيل فعاليات مواجهة الهلال والنصر أمام باريس

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض

Shahid

كشف تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، عن تفاصيل مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ونجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدًا أن اللقاء يحظى باهتمام عالمي.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الخميس، على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية "الرياض"، بحضور نجوم الفريق الفرنسي كاملين، على أن يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفريق السعودي.

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وأوضح وزير الترفيه، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا" أن المباراة ستنقل في الشرق الأوسط عبر منصتين فقط، لم يكشف عنهما، مشيرًا إلى أنها ستكون مذاعة مجانًا خارج الوطن العربي من اليابان إلى هاواي.

أما عن الضيوف الشرفيين للقاء، فأكد آل الشيخ أنه وجه الدعوة لـ50 أسطورة سعودية، مقسمة بالتساوٍ بين هلاليين ونصراويين، على أن يحلل المباراة في الاستوديو التحليلي الثنائي العالمي الإيطالي فرانشيسكو توتي والفرنسي تييري هنري.

وبالنسبة للجماهير، فأعد وزير الترفيه ثلاثة قمصان، موقعة من خمسة نجوم: كريستيانو رونالدو، سالم الدوسري، ليونيل ميسي، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، سيتم توزيعها على الجماهير بطريقة عشوائية بين شوطي المباراة.

Shahid